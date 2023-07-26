Madencilerin avukatı Bankoğlu anlattı: Liyakatsizlik, disiplinsizlik, üretim baskısı...

Yayınlanma: 26.07.2023 - 18:23

Güncelleme: 26.07.2023 - 20:11

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait müessesede 14 Ekim 2022'de meydana gelen ve 43 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan faciaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı dava 24-25 Temmuz'da Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 16 Ekim'e ertelenen duruşmaya ihmaller zinciri damgasını vurdu. Maden faciasından yaralı olarak kurtulan madencilerin duruşmadaki ifadelerini Cumhuriyet TV'de okuyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Aysu Bankoğlu, bu ifadelerin ihmaller zincirini ve üretim baskısını tescillendiğini söyledi.

Madencilerin duruşmadaki ifadeleri şöyle:



* "Havalandırma sisteminde sorun vardı, düzelteceğiz diyorlardı. Ama düzeltilmedi."

* "Maskemin kapağını açamadığım için takamadım. Bir hafta önce bir şeyler olduğu belliydi, çok yoğun sıcaklık vardı. Eğitim maskesi çok kolay açılırdı ama gerçek maske zımba gibi, açamadım."

* "Maskeyi açmaya çalıştım ama kullanmayı bilmediğim için açamadım."

* "Ben eve gidince hemen yatıyordum, yoğunluktan kahvaltı bile yapamıyordum son zamanlarda."

Adil bir yargılanma taleplerini bir kez daha dile getiren Bankoğlu, "Şimdi siz Amasra Müessesesi'ndeki yetkilileri yargılıyorsunuz ama Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü'nden hiçbir yetkiliyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ve Enerji Bakanlığı'ndan hiç kimsenin ifadesini bile almıyorsunuz ve bu yargılamaya dahil etmiyorsunuz. Bu ihmaller zincirinin sorumlusu kişileri bu yargılamaya dahil etmezseniz adalet yerini bulamaz." dedi. Liyakatsizlik, disiplinsizlik, üretim baskısı, eksik personel gibi ihmallerin giderilmediğini söyleyen Bankoğlu, "Biz bu hükümetin yıllardır müessesedeki liyakatsizliğe ve disiplinsizliğe göz yumduğunu, üretim baskısına göz yumduğunu, personel eksikliğini ve havalandırma sorununu çözmediğini biliyoruz. İşte giderilmeyen bu sorunların bedeli 43 canımız oldu. Ama hükümet 'Kader, fıtrat' diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

43 YILLIK HAVALANDIRMANIN DENETİMİ İHMAL EDİLMİŞ

Faciaya sebep olan çok sayıda ihmalin bulunduğunu belirten Bankoğlu, "Havalandırma ile ilgili ciddi bir sorun var. 43 yıllık bir havalandırma kullanılıyor. Tali havalandırmadan bir tanesi faciadan birkaç gün önce arızalanıyor. Bu havalandırma modernizasyonu yıllardır ihmal ediliyor. Ocağın tasarımıyla ilgili de sorunlar var. Norm kadroda çok ciddi eksillikler vardı" dedi.

BİLİRKİŞİ BAŞKA, SAVCI SORUŞTURMASI BAŞKA...

"Türkiye Taşkömürü Genel Müdürü olan şahıs yargılanması gerekirken EYT ile emekli ediliyor. Sorumlu olan insanlar yargıdan kaçırılıyor" diyen Bankoğlu, Adalet Bakanı'na "Bartın'da 5 dönem iktidar milletvekili olan sayın Tunç şu anda Adalet Bakanı. Onun vicdanı rahat mı?" sözleriyle seslendi. Bilirkişi raporu ile savcının soruşturması arasındaki farka dikkat çeken Bankoğlu, "Bilirkişi ön incelemesi raporunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Enerji Bakanlığı'nın yetkilileri asli sorumlu olarak gösteriliyor. Aynı şekilde TTK Genel Müdürü ve üst düzey yetkilileri de kusurlu olarak atfediliyor. Ama savcının soruşturmasına bakıyoruz, soruşturma görevi kötüye kullanmaktan açılıyor. Görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açarsanız soruşturma izne tabi olur. Çalışanlarının soruşturulması için bakanlıklardan izin isteniyor. Biz bu soruşturma izninin bakanlıklar tarafından reddedildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.