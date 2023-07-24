Amasra Maden Katliamı davasının 3. celsesi bugün görülecek: Sorunlar sümenaltı edildi

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 04:31

Bugünkü duruşmada yaralı veya yaşamını yitiren madencilerin aileleri dinlenecek. Duruşmada, maden ocağında verilen işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) eğitimleri ve İSG önlemlerinin yeterli olup olmadığı tartışılacak.

Dava sürecine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Derviş Emre Aydın, 25 Nisan–5 Mayıs tarihleri arasında davanın ilk iki celsesinin görüldüğünü ve sanık sorgularının tamamlandığını hatırlattı.

‘GÖRMEZDEN GELİNMİŞ’

Patlamanın olduğu ocakta birçok yapısal sorun olduğunu ifade eden Aydın, “Ocağı denetlemekle görevli bakanlık müfettişlerinin de denetimlerde yapısal sorunları görmezden geldiğini görüyoruz. Altyapı yatırımıyla çözülebilecek bu sorunların TTK genel müdürlüğüne iletilmesine karşın genel müdürlüğün harekete geçmediği ifade edildi. Bu şartlar altında üretime devam edilmesi ise başlı başına bir üretim zorlaması olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

(Derviş Emre Aydın)



Aydın, “Ocaktaki havalandırma sorunundan kaynaklı yaşanan sıkıntıları gidermek için alınan bazı tali önlemlerin olduğunu gördük fakat patlamanın yaşandığı gün bu kapsamda kurulan havalandırma hatlarından birisi arızalanmış. Bu arıza herkes tarafından bilinmesine karşın üretim durdurulmayıp çalışmaya devam edilmiş” dedi.

‘KADER, FITRAT EDEBİYATI’

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise patlamanın nedenleri arasında liyakatsizlik ve tecrübesizliğin de yer aldığını ifade etti. Bankoğlu, “Tıpkı Soma’daki gibi karşımızda sorumsuz, adam kayıran ve yandaş menfaatlerini önceleyen, kendi yüzünden yaşanan bu faciada, suçu barutçu olarak şehit olan madencinin üzerine yıkacak kadar vicdanları kurumuş zihniyete bir hükümet var. Bu mahkeme; bu işten sıyrılmanın mümkün olmadığını, en tepede oturmaya devam eden yetkililerin kader, fıtrat edebiyatıyla bu cinayetleri normalleştiremeyeceklerini ortaya koyana kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.