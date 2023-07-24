Amasra maden faciasının bir numaralı sanığını MHP'li Rahmi Ertürk savunacak: 'Vicdanım bu konuda rahat!'

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:29

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:35

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait müessesede 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan 14 Ekim 2022 tarihli faciaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Bu arada, facianın olduğu dönem işletme müdürlüğünü yapan tutuklu sanık Selçuk Ekmekçi’nin avukatlığını MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Rahmi Ertürk’ün aldığı ortaya çıktı. Ekmekçi, davasını Ertürk’ün takip edeceğini vekaletname ile mahkemeye bildirdi.

“VİCDANIM BU KONUDA RAHATTIR”

Ekmekçi, her bir madenci için “olası kast ile adam öldürme” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ekmekçi ilk duruşmada ölen madencileri sorumlu tutarak, “Olaydan 20 gün önce kartiyeye gittiğimde barutçunun üzerinde gaz ölçüm cihazı yoktu, yazılı tutanak tuttum. Bu zincirlemede bir halka görevini yapmazsa kaza kaçınılmazdır. Ben denetim görevimi yerine getirdim. Vicdanım bu konuda rahattır” demişti.

“FİRMA PARA İSTİYOR” DİYE YAPIM İZNİ İSTEDİLER

Öte yandan madende facia olmadan önce yapımı defalarca ertelenen ve faciada ihmal olarak değerlendirilen havalandırma sisteminin yapımı için TTK, mahkemeden izin istediği ortaya çıktı. TTK’nın pervane ile ilgili olarak mahkemeye yolladığı yazıda, “firmanın ücretini istediği” belirtildi.

TTK yazısında şunları kaydetti:

“Müessesemizde maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 10.22 (Ek3:RG-10/3/2015-29291) Havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olur denildiğinden; 24.12.2021 tarihinde Alfer Mühendislik Taah Tic San. A.Ş ile sözleşme imzalanmıştır. Fakat firma tarafından 24.05.2022 tarihinde yazılan ek: 1 de belirtilen sebeplerden dolayı montaj daha ileri bir tarihe alınmış olup 21.10.2022 tarihinde firma tarafından Ek 2 de belirtilen yazı ile montaj işlerine başlayabileceği belirtilmiştir. İlgili firma hazır olan aspiratör ünitesinin montajını sözleşmedeki şartları yerine getirerek ücretini almak da istemektedir. Ancak 02.11.2022 tarihinde kurumumuz tarafından firmaya 14.10.2022 tarihindeki maden kazasından dolayı ana aspiratör ünitesine herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığı belirtilerek firmaya işe başlayabileceği tarihin daha sonra bildirileceği belirtilmiştir. Ana aspiratör ünitesinin maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ilgili maddesine uygun hale getirilebilmesi için Genel müdürlüğümüz, Müessesemiz ve ilgili firma arasında gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda 19.06.2023 tarihi itibari ile Ek.3 de belirtilen program kapsamında Ana aspiratör ünitesinin modernizasyon çalışmalarının uygun görmeniz halinde başlatılmasını talep etmekteyiz. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.”