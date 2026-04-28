Madencilerin eylemine karşı yandaşlar devrede: Gerçeği eğip büktüler, 'marjinal gruplar' dediler

Hakları için günlerdir Ankara'da açlık grevi eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin direnişine karşı iktidarın medyası devreye girdi.

İktidara yakın Ensonhaber isimli haber sitesi, işçilerin alacaklarının ödenmesine rağmen eyleme devam ettiklerini ve bunun arkasında da Türkiye İşçi Partisi'yle bazı muhalif partilerden milletvekillerinin bulunduğunu iddia ettikleri bir haber yayınladı.

"Ankara'da madenci eylemi: Alacaklar hesaplara yattı TİP eylemi bırakmadı" başlığıyla verilen haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamaya yer verilerek "Bakanlığın sürece dahil olduğu ve işçilerin hakları için tüm adımların atıldığı bu durumda madenciler, Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından istismar ediliyor" denildi.

Haberde "Madencilerin eyleme devam etmesi, Ankara'da gerilimin artması için seferber olan TİP ve birçok muhalif milletvekili eyleme katıldı" ifadeleri kullanıldı.

AHMET HAKAN DA GERİ DURMADI

İktidara yakın Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun da işçiler destek için eylemlere katılan siyasileri karalamaya yönelik bir yazı kaleme aldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle görüştüğünü belirten Coşkun, "Çiftçi’ye verilen bilgiye göre madencilerin eylemine yasadışı marjinal gruplar da sızmış" dedi. Coşkun, Çiftçi'nin polislere "Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın” talimatı verdiğini yazdı.

GERÇEKTE NE OLDU?

Hakları ödenmeyen Doruk Madencilik işçilerinin birikmiş maaş, tazminat ve özlük hakları için başlattığı eylem bugün itibariyle 16'ıncı gününe girdi.

Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen işçiler, alacaklarının karşılanması talebiyle Enerji Bakanlığı önüne her yürümek istediklerinde polis engeli, biber gazı ve darpla karşılaştı. 9 gündür açlık grevinde olan işçilerin kararlı duruşları üzerine Çalışma Bakanlığı harekete geçip bir açıklama yaptı. Bakanlık, şirket yetkilileri tarafından alacakların 36 milyon liralık kısmının işçilerin hesaplarına yatırıldığını, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiğini bildirdi.

Ancak işçiler, daha önce şirketle ilgili yaşadıkları tecrübeler doğrultusunda, bütün hakları karşılanıncaya kadar direnişlerini sürdürme kararı alarak eylemlerine devam etti.

Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Abdürrahim Demiryürek, tüm ücret alacakları, tazminatlar işçilerin hesabına yatmadan direnişlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Demiryürek, sendikaya üye olup, örgütlenmeye öncülük eden işçilerin “Kod 4” kapsamında işten çıkarıldığını, alacaklarını dava ettiklerinde dahi tahsil edemediklerini söyledi. Sorunların çözümü için tazminatların da ödenmesi gerektiğini belirtti.