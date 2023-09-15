Madımak yine yandı: 35 canı yitirdiğimiz katliam davasında yargıdan 'zaman aşımı' kararı çıktı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

Madımak katliamına ilişkin Ankara’da devam eden dava, 2 Temmuz’da 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasının ardından ilk kez görüldü. Duruşmada firari sanıklar Murat Sonkur, Murat Karataş ve Eren Ceylan açısından zaman aşımına hükmeden heyet davayı düşürdü.

Duruşmada ilk sözü alan katledilen Gülsüm Karababa’nın abisi Hüseyin Karababa, dönemin Sivas belediye başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, il valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının dinlenmesini istedi.

‘DEHŞETE DÜŞTÜM’

Avukat Hüsniye Şimşek, mahkemenin, firari sanıklara ilişkin Almanya’ya yazdığı dilekçeye tepki gösterdi. “Dehşete düştüm” diyen Şimşek, bu dilekçenin sanıkları koruyan, affeden nitelikte ifadeler barındırdığını söyledi. Avukat Şenal Sarıhan, “İnsanlığa karşı suç işlendi. Sanıklar, 2019 itibarıyla kaçak sayıldı. Kaçak sayılma zaman aşımını durdurur. Her türlü delil var” dedi. Avukat Coşkun Özbekiroğlu ise “Tarih, Madımak’ı yapan iki sanığı affeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yargılayacaktır” diye konuştu.

TALEPLERE RET

Avukat Erdoğan Kılıç da şunları kaydetti: “Hedeflenen laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaktır. İnsanlığa karşı suç tarafınızca değerlendirilebilir. Bunlar kaçaktır dediniz, zamanaşımı yazışmaları ne oluyor? Mahkeme başkanı böyle bir yazıyı nasıl yazar? Heyetiniz buna katılıyorsa, çekilmelidir.”

Tüm istemleri reddeden mahkeme heyeti duruşma savcısının istemi doğrul-tusunda firarı sanıklar Murat Sonkur, Murat Karataş ve Eren Ceylan açısından zaman aşımına hükmederek davayı düşürdü. Duruşmayı, CHP, Yeşil Sol ve Emek Partisi milletvekilleri izledi.

SALONDA POLİS GERGİNLİĞİ



Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyetinin önüne çok sayıda polisin gelmesi ise dikkat çekti. Tepki gösterilmesi üzerine mahkeme başkanı, “Bu davranış, gerekli olduğunu gösteriyor” dedi. Bu ifadeler de salonda tartışma yarattı. Yurttaşlar ve avukatlar, polisin salondan çıkmasını istedi. Tartışmaların ardından polis, salondan ayrıldı. Karara tepki gösteren yurttaşlar, adliye içinde oturma eylemi gerçekleştirdi.



‘VİCDANLARINDA BOĞULSUNLAR’



Davanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Burada “Sivas’ı unutma, unutturma”, “Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok”, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek” sloganları atıldı. Açıklamada, “Sivas yanmaya devam ediyor. Kararı tanımıyoruz. Vicdanlarında boğulsunlar” denildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ise konuşmasında, “30 yıllık adalet arayışımıza devam ediyoruz. Hukukçularımızın açıklamasına ve hukuk normlarına rağmen yukarıdan gelen kararla zamanaşımına uğradı. Mahkeme heyeti, halkın vicdanında yargılanacakların yanında saf tutmuştur. Cumhurbaşkanı artık çıkıp ‘Karar hayırlı olsun’ diyebilir. Hükümet, katillerden ve katliamcılardan yana olduğunu vurgulamıştır. Mahkemelerde katilleri savunan avukatları milletvekilliğine, belediye başkanlığına getirerek safını belli etmiştir. Katilleri bırakmaya başlamışlardır. Safları bellidir. Her şeye rağmen barıştan, kardeşlikten yana tavır aldık ama saflarımız daha net olacak. Kiminle barışacağımıza biz karar vereceğiz. Bu davayı mahşere bırakmayacağız. Katilleri, katliamcıları yargılayacağız” ifadelerini kullandı.





‘BÜTÜN YOLLARI DENEYECEĞİZ’

Avukat Şenal Sarıhan ise dava sürecini anımsatarak “Cezaların büyük kısmı infaz edilemedi. Örgütlü biçimde kaçırıldılar. Boş sandalyelere konuştuk ama boşa konuşmadık. Tarihin aynası var. Herkes bakacak ve kendi yüzünü görecek. Hukuk mücadelemizin sonunda değiliz. Bütün yolları denemekte kararlıyız. Yenilgi gibi görünen alanlardan büyük kazanımlar çıkıyor. O kazanım mücadeledir” diye konuştu.

(Aylin Nazlıaka)

‘ADALET YİNE YOK’

Karara tepki gösteren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“İnsanlık suçunda zamanaşımı olmaz. Biz Almanya’da bulunan firari sanıkların Alman konsolosluğunda evlendiğini, orada iş aradığını, çalışma hayatına girdiğini, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğini biliyoruz. Ancak 30 yıldır canlarını kaybetmiş ailelerin yüreğindeki yangın hiç azalmadı. Tek istekleri adalet. Buna rağmen bir kez daha adalet tecelli etmedi. Fakat Sivas’ın ışığı 300 yıl geçse de sönmeyecek. Bizim adalet mücadelemiz devam edecek. Önceden verilen bir kararı açıkladılar.”

(Kemal Kılıçdaroğlu)

‘SUÇ ORTAKLIĞI’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “İnsanlık suçunun zamanaşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır” paylaşımını yaptı.

(Recep Tayyip Erdoğan)

ERDOĞAN SANIKLARI AFFETMİŞTİ

Madımak davasında yargılanan isimlerden Hayrettin Gül’ün cezası, “sürekli hastalık” gerekçesiyle 5 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kaldırılmıştı. Erdoğan, bir diğer Madımak faili Ahmet Turan Kılıç’ın kalan cezasını da yine “sağlık sorunları” gerekçesiyle 2020’de kaldırmıştı. Gül ve Kılıç’ın yanı sıra 2000 yılında tutuklanan, üç kişiyi işkenceyle sorgulayıp öldürmesi gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Hizbullah sanığı Mehmet Emin Alpsoy da “kocama hali” gerekçesiyle Mayıs 2023’te affedilmişti.