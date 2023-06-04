'Mahir Çayan' anmasına katılan yurttaşlara dava açıldı!

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

68 kuşağı devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları için SOL Parti, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Halkevleri tarafından 30 Mart 2022 tarihinde Karşıyaka Mezarlığı’nda anma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet.com.tr’nin edindiği bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, anma etkinliğine katılan 26 yurttaş hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla dava açtı.

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Azime Ayça Okur ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan konu üzerine Cumhuriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

"MAHİR'LER BU TOPRAKLARDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen: SOL Parti, Mahir’lerin, Deniz’lerin elli yılı aşkın süregelen devrimci mücadele geleneğinin bir parçası. Onur duyduğumuz geçmişimize sahip çıkacak, o mücadelede kaybettiğimiz insanlarımızı, önderlerimizi elbette anacağız. Bunun bir suç olarak görülmesi, her yıl Mahir’in, Ulaş’ın anması nedeniyle üyelerimize dava açılması hukuksuz olmak bir yana onları katleden zihniyetin bugünkü bir ifadesinden başka bir şey değil. Ama şu bilinmeli ki bugün onlar iktidarda olabilirler ve kendilerini güçlü görebilirler. Ama tarih önünde haklı olan, doğru olan onlar değil. 6. Filo önünde secde eden BOP eşbaşkanlıklarından geçerek döşedikleri iktidar taşları ayakları altında elbet bir gün kayıp gidecek. O iktidar zırhları ortadan kalktığında tıpkı Kenan Evren’ler gibi arkalarında sahip çıkacakları kimseyi bulamayacaklar. Ama Mahir’ler bu ülke topraklarında yaşamaya devam edecek.

(Önder İşleyen)

"MAHİR'LERİ ANMAK SUÇ DEĞİLDİR"

HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Azime Ayça Okur: Biz Mahir ve arkadaşlarını; Mustafa Kemal’in “Ya istiklal ya ölüm” parolasını benimsedikleri için, Ermeni Soykırımı emperyalist yalanına karşı oldukları için, insan soyunun en büyük düşmanı ABD emperyalistlerine ve onların yerli işbirlikçilerine karşı mücadele yürüttükleri için, 27 Mayıs Politik Devrimi’ne sahip çıktıkları için savunuyoruz. HKP olarak, Deniz’lere, Mahir’lere, 68 kuşağının antiemperyalist ve Mustafa Kemalci tüm devrimcilerine sahip çıktık ve her zaman da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mahir Çayan ve arkadaşlarına vatan haini yaftası atanlar bilsin ki asıl vatan haini 6. Filo’nun önünde secde edenlerdir, emperyalizmle ve işbirlikçileriyle kol kola yürüyenlerdir. Mahir Çayan ve arkadaşlarının tarih önünde suçsuz oldukları defalarca kanıtlanmıştır. Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmanın suç olmadığı mahkeme kararları ile de kanıtlanmıştır. Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak suç değildir. Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın teorisi ve pratiğinin izinden giderken bu ülkenin onurlu ve vatansever devrimcilerini anmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

(Azime Ayça Okur)

"BU YARGILAMA SİYASİDİR"

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan: Yargının iktidardan bağımsız çalışmadığını biliyoruz. Terör kavramı da maalesef gerçek anlamını yitirdi ve iktidar, muhalifler ya da hak ve özgürlük isteyenler için rahatlıkla kullanmaktadır. Bu tanımlamalarla yurttaşlar saldırıların hedefi haline getirildi ve muhtelif gerekçelerle linçlerin yaşandığı olaylara tanıklık etti. Ayrıca Erdoğan’ın talimatlarıyla Kürt siyasetçiler, seçilmiş vekiller ve belediye başkanları, gazeteciler gibi muhalifler bu tür mesnetsiz suçlamalarla yargılanmakta ve cezalandırılmaktadır. Ankara il başkanımız Şükran Doğan dahil 2 il yöneticimiz ve 2 ilçe yöneticimizin de içerisinde yer aldığı çeşitli kurum temsilcileri, 2022 yılında Mahir Çayan’ların ölüm yıldönümünde andıkları için yargılanıyorlar. İktidar cenahı ve destekçileri Deniz Gezmiş, Erdal Eren gibi sembol isimleri ve 68 hareketini siyasi istismar olarak kullanmaktan geri durmadılar. İşlerine gelince onlara sarıldılar, işlerine gelmeyince onları ananları suçladılar, yargıladılar. Bu yargılamaların siyasi olduğunu biliyoruz, bağımsız yargı mücadelesini demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz.

(Selma Gürkan)

AKP’Lİ VEKİL DE ANMIŞTI

30 Mart 2016 tarihinde ise dönemin AKP’li TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, “Ben de 30 Mart’ta öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını saygıyla anıyorum” demişti.

(Ayşe Nur Bahçekapılı)