Mahir Polat 'Zor zamanlarda teselli oluyor' diyerek paylaştı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:05

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:15

Tutuklu bulunan ve kritikleşen sağlık durumuna rağmen cezaevinde tutulması büyük tepki çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, yeni bir paylaşım yaptı.

"BU DA GEÇER MAHİR..."

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hat sanatçısı Muhammet Mağ’ın kendisi için yaptığı esere yer verdi.

Eserdeki sözleri de paylaşan Mahir Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’de başucumda, hat sanatçısı Muhammet Mağ’ın zarif ellerinden çıkan bir eser var: 'Bu da geçer Mahir'…

Zor zamanlarda anlam dolu cümleler teselli oluyor. Hele ki bir dostun elinden çıktıysa… Kıymetli sanatına ve gönlüne sağlık Muhammet Mağ. Teşekkür ederim."