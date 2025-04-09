Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı: ‘Tahliye kararı görüşteyken geldi’

Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:38

Güncelleme: 09.04.2025 - 18:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat hakkında sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi cezası verildi. Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Polat’ın avukatlarından Ahmet Ayçiçek, “Karar bize Mahir Bey ile görüşteyken ‘tahliye’ olarak geldi. Ev hapsi olup olmadığı da Adli Tıp raporu üzerinden olup olmadığı gibi ayrıntılara henüz hakim değiliz. Mahir Bey şu an eşyalarını topluyor. Biz de onu almak için bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Sonrasında açıklama yapan Polat'ın avukatlarından Erkam Erdem ise "Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat 23 Mart’ta tutuklandı. Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo olan ve çeşitli sağlık sorunlarına karşın tutuklanan Polat, tansiyon sorunu nedeniyle beş kere tansiyon sorunu yaşandı. İki kere hastaneye kaldırılan Polat’a üç kez de cezaevinde müdahale edildi. Kaldırıldığı hastanede iki gün yoğun bakımda gözlem altında tutuldu ve anjiyo oldu. Önceki gün Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Polat, dün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş, hortel takılarak cezaevine gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün yaptığı açıklamada “Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’nda muayene edildi. Tetkikler istendi, o sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek” ifadelerini kullanmıştı.