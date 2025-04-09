Mahir Polat'a 'ev hapsi' kararı: CHP'den ilk tepki!
Cezaevinde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi. Kararın ardından bir paylaşım yapan CHP'li Mahmut Tanal, "Mahir Polat hakkındaki tahliye kararı sevindirici olmuştur. Eğer demokratik tepkimizin bu kararda payı olduysa, ne mutlu hepimize. Geçmiş olsun!" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi.
Avukatı Erkam Erdem konuya ilişkin açıklama yaptı.
Erdem, "Cezaevinden aldığımız bir bilgi var. Tahliye işlemleri yapıldıktan sonra bırakılacak" dedi.
Cezaevinde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sık sık hastaneye sevk ediliyordu.
CHP'DEN İLK TEPKİ
Kararın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan ilk açıklama geldi.
X'ten bir paylaşım yapan Tanal, şu ifadeleri kullandı:
"Mahir Polat hakkındaki tahliye kararı sevindirici olmuştur. Eğer demokratik tepkimizin bu kararda payı olduysa, ne mutlu hepimize. Geçmiş olsun!
Dilerim ki, hukukun kırıntısının bile zor bulunduğu bu ülkede; öğrencilerimize, gençlerimize ve Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında da adil, hukuka uygun ve evrensel hukuk ilkelerine dayanan kararlar verilir. Hukuk güvenliğini herkes için istiyoruz. Hukuk bir gün herkese lazım olacak!"
Mahir Polat hakkındaki tahliye kararı sevindirici olmuştur. Eğer demokratik tepkimizin bu kararda payı olduysa, ne mutlu hepimize. Geçmiş olsun!— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 9, 2025
Dilerim ki, hukukun kırıntısının bile zor bulunduğu bu ülkede;
öğrencilerimize, gençlerimize ve Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında da adil,…
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