Son Dakika... Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 17:48

Güncelleme: 09.04.2025 - 18:20

İBB'ye yönelik ''kent uzlaşısı'' soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları sebebiyle tedavi altına alınan Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi.

Sağlık sorunları yaşayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edilmiş ve anjiyo olmuştu. Yeniden cezaevine götürülen Polat'ın şikayetlerinin devam etmesi üzerine tahliyesi talep edilmişti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Polat'ın avukatı Erkam Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik."