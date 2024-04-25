Mahir Polat İBB'deki görevine geri döndü: 'Asla yalnız yürümeyeceksin'

Yayınlanma: 25.04.2024 - 20:45

Güncelleme: 25.04.2024 - 20:45

31 Mart yerel seçimlerinde Fatih'ten belediye başkan adayı olan ve 7 bin 329 oy farkı ile seçimi kaybeden Mahir Polat, seçimlerden önce yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geri döndü.

Mahir Polat, seçimlerden önce görevinden istifa ettiğini duyurup belediye başkan adaylığını açıklamıştı.

İMAMOĞLU'LU PAYLAŞIM

Göreve geri dönme duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Mahir Polat'ın ifadeleri şöyle yer aldı:

"Asla yalnız yürümeyeceksin…

Dünya tarihinin en değerli merkezi Fatih’in hak ettiği bir yönetim için verdiğimiz emek dolu beş aydan sonra bugün tekrar İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevime döndüm.

İBB’de ikinci döneminde Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber yol yürümeye devam ediyorum.

Gece gündüz demeden İstanbul ve Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam."