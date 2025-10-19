Mahkeme 'durdurulsun' demişti: CHP Olağan İstanbul İl Kongresi yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenleniyor.

Kongre öncesi sabah 08.00 itibariyle partililer ve görevliler salonda hazırlık yapmaya başladı.

Delege ve parti üyeleri ise sabahın erken saatlerinde kongre alanına gelerek kayıt işlemlerini yaptı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN 'MİNDER'E ÇAĞRI

Kongrede tek aday olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kürsüde bir konuşma yaptı. Çelik konuşmasında "Hiçbir şey söylemedim bugüne kadar. Ama bugün tek bir şey söylüyorum. 'Şu kadar yıllık CHP'liyim' diyerek olmaz. İşte er meydanı burası! İşte minder burada! Varsa kendinize güveniniz, varsa cesaretiniz gelin buyurun aday olun, yarışalım!" çağrısında bulundu. Özgür Çelik, "Bırakın siyasallaşmış yargının kararlarını. Gelin aday olun, el mi yaman bey mi yapan hep birlikte görelim. Öyle siyasallaşmış yargının kararlarının arkasına sığınıp baba ocağına gelip kadınların, gençlerin suratına gaz sıkıp insanları yaralamakla Cumhuriyet Halk Partili olunmaz" dedi.

Çelik sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Şunu herkes bilsin: Değerli büyüklerim, sevgili dostlarım... Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tarafta ceberrut iktidara teslim olmuş üç beş kişi vardır. Bir tarafta da bu salonda olduğu gibi partisini savunmak için kenetlenmiş CHP neferleri vardır. Bir tarafta bir avuç oligark vardır bir tarafta halk vardır. Bir tarafta rantçılar vardır, bir tarafta halkçılar vardır. Bir tarafta kayyumlar vardır, bir tarafta seçilmişler vardır. Bir tarafta makam mevki düşkünleri vardır, bir tarafta da onların karşısında direnenler vardır. Bir tarafta Türkiye'nin azınlık iktidarı vardır, bir tarafta milletimiz vardır. Milletimiz bizimledir, milletimizle birlikte iktidara yürüyoruz!"

ÖZEL: AK PARTİ YARGI KOLLARINI DA YENECEĞİZ

Kongreye saat 16.00 sıralarında katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir konuşma yaptı.

Özel'in sözleri şöyle:

Geri adım atmayacağız: Dosta güven, düşmana kaygı veren bir sürecin içindeyiz. Dostlarımızdan güç alıyoruz, cesaret alıyoruz. Olmayanlara kaygı veriyoruz. Kaygıları büyüdükçe kötülüklerini büyütüyorlar, saldırılarını artırıyorlar. Bakıyorlar ki susacak mıyız, sessiz kalacak mıyız, geri adım atacak mıyız, eğilecek miyiz? Onlara büyük bir kararlılıkla söylüyorum ki; biz bir kelime eksik kullanırsak bu milleti susturacaklar, biz bir adım arkaya gidersek bu ülkeyi 100 yıl geriye götürecekler, biz bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla eğilmeyeceğiz.

AK Parti yargı kollarını da yeneceğiz: AK Parti yargısından birileri koltuk, makam, mevki dilenirken ve AK Parti'nin yargı kolları CHP'yle AK Parti Gençlik Kolları'nın mücadele edemediği, AK Parti Kadın Kolları'nın Kadın Kollarımızla mücadele edemediği, ana kademenin ana kademeyi yenemediği, Recep Tayyip Erdoğan'ın artık siyaset üretemediği, umudu örgütleyemediği yerde bizi yenmek AK Parti yargı kollarına kaldıysa vallahi onları da yeneceğiz, billahi onları da yeneceğiz.

Ne bekliyorsa fazlasını yapacağız: Bugün kendisine yapılmayan muameleyi İmamoğlu'na yapan Erdoğan büyük bir korku içerisinde. Onun cezayı aldığı Siirt'te okuduğu bir şiirdi. Siirt'ten vekil seçilip gelip başbakan olan birinden bahsediyoruz. O kişi şimdi CHP'nin Cumhurbaşkanına bunları yapmakta. Siirt'te de kayyım atamakta. Gücü eline geçirince kimseyi görmeyen bir kötülükle karşı karşıyayız. Ne bekliyorsa fazlasını yapacağız. Asla bu kötülüğe boyun eğmeyeceğiz.

Değişim diyerek yola çıktık. Bunu da Erdoğan dinlesin. İtirazı varsa TRT ise A Haber ise A Haber çıksın karşıma. Siirt'ten İBB'ye ne değişti konuşalım. O gün oturduk konuştuk. 'Eğer CHP değişirse Türkiye değişir' dedik. Ben Ekrem Başkanımdan da o gün birlikte olmadığımız arkadaşlardan da şu konuda eminim. Biz kimseyi itecek kakacak bir şey yapmadık, yapmayacağız.

Erdoğan'a olmayanı veriyor, her şeyi alıyor: Kendi iktidarını Amerika'da arayan, oradaki otokrattan meşruiyet devşirmeye çalışan bir yere savrulmuştur. O yüzden ABD Başkanı Trump'ın kapısında... Gitmeden önce İstanbul'da, Trump'ın oğluyla ne konuşuyorsun? Biliyordum konuştuğunu ve inkar edemediler. Trump oyunu açık oynuyor. Bunlara 'sizde olmayan şey, bizde var demiş.' Kimden duyuyorum? Amerika'nın Türkiye'deki Büyükelçisinden. Diyor ki, 'Trump akıllı, benim aklıma gelmemiştir. Erdoğan'a olmayanı veriyor, her şeyi alıyor.' Bu lafları bu kulaklar duydu, Türkiye duydu.

Trump'la trampa ettirmeyeceğiz: Amerika o kadar kanın, gözyaşının içinde Ukrayna'ya gidiyor, 'seni desteklemem için nadir elementleri bana vermen lazım' diyor. İşte bu şartlarda Erdoğan, Oval Ofise gidip Eskişehir'deki nadir toprak elementlerini verme karşılığında kendisine desteğin taahhüdünün peşindedir. Rahatsız olduğunu biliyorum; kendi siyasi ikbalinle Türkiye'nin geleceğini Trump'la trampa ettirmeyeceğiz, asla buna izin vermeyeceğiz.

Erbakan'la dalga geçtiğin haldesin ama ben yapmayacağım: Hatırlayalım; Necmettin Erbakan'a Erdoğan diyordu ki 'Yaş 70, iş bitmiş.' Şimdi o yaşta kendisi. Rahmetli Bülent Ecevit'e diyordu ki, 'Ecevit'in sağlık sorunu Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olmuştur. Ne zaman bırakacaksın be adam, ölünce mi bırakacaksın be adam' diyordu. O gün Bülent Ecevit'in sağlık sorununundan medet umana söylüyorum. Bülent Ecevit'in yaşını konu edene söylüyorum, Erbakan'ın yaşıyla dalga geçene söylüyorum; o haldesin ama ben yapmayacağım. Seni önümüzdeki ilk sandıkta bu millet gönderecek.

Delegeyi Akın Gürlek değiştiremiyor: 9 kapıya başvurdular, reddedildiler. 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde AK Parti gençlik kollarından gelen, eşi AK Parti zamanında İBB’de avukat, kendisi Karayolları’nda sözleşmeli avukat bir AK Partiliye düşürdükleri dosyayla bundan önceki kongrenin tüm sonuçlarına müdahale ettiler. Bütün yetkileri bir kayyıma verdiler. Ama delegeleri ellemediler. O delege harekete geçti. Ertesi sabah İstanbul’un 39 ilçesindeki noterlere koştu. Cebinden parasını verdi ve oradan fotoğraflar attılar hepimize. Dediler ki ‘Partimizin arkasındayız, başkanın arkasındayız. Kayyımın ve sarayın karşısındayız.’ Bu duruşu gösteren İstanbul’un, geçen seçimin bir önceki delegelerinin, partinin Genel Başkanı sıfatıyla dededen ve babadan partili, her kademesinde görev yapmış bir Cumhuriyet Halk Partili olarak önünde bu partiyi saray oyunlarına alet etmedikleri için saygıyla eğiliyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bugün delege değişiyor. Evet, değişiyor. Kalanı var, gideni var. Ama o delegeyi AK Parti değiştiremiyor. O delegeyi ‘Yargı Kolları Başkanı Akın Gürlek’ değiştiremiyor. 430 bin CHP üyesi İstanbul’da 39 ilçede sandık başına giderek değiştiriyor. Bugün onun taçlandığı gündür. Bugün birilerinin yaptığı hesaplar bir yana Cumhuriyet Halk Partisi‘ne dışarıdan operasyon yapılamayacağını, AK Parti eliyle ameliyat masasına yatırılamayacağının ispatının günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde parti içi demokrasi bayrağını elinde tutan, taşıyan, bırakmayan, günü gelince arkasındakine veren, verdiğinin arkasına geçen her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

Daha da kötü olacak, size mücadele vadediyorum: Dediğimiz gibi bu ülkede artık değişim zamanı gelmiştir. Ekrem Başkan özgürlüğüyle ödüyor, 16 arkadaşımız özgürlüğüyle ödüyorlar. Kimimiz sağlığımızla ödüyoruz, kimimiz yeni doğmuş çocuklarımız, torunlarımızın yüzünü görmeden sokak sokak mücadele ediyoruz. Kimimiz anamızın, babamızın elini iki ayda bir öpüyoruz. Evladımıza hasret günler geçiriyoruz. Daha da kötü olacak. Ben size güzel günler değil, mücadele vadediyorum. Ben size acı çekmemeyi değil, acıya katlanmayı, teslim olmamayı, hep birlikte kötülerden daha cesur olmayı vadediyorum. 100 yıl önce olduğu gibi gerekirse ölümü göze almayı, ama işgale teslim olmamayı vadediyorum. Ben size bırakırlarsa bırakırlar, bırakmazlarsa onların yerine seçim kazanmayı, hak ettikleri yere onları getirmeyi vadediyorum. Ben size sadece iktidar değil; onur, haysiyet ve cesaret vadediyorum. Ben sizin gözlerinizde o kararlılığı, o inancı, o cesareti görüyorum. Hep beraber bu iktidar yürüyüşüne, bu dikenli yollara, acıya katlanmaya ama teslim olmamaya var mısınız? Haydi o zaman iktidara gidiyoruz, yürüyelim arkadaşlar."

MAHKEME DURDURULSUN, YSK 'DEVAM' DEDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'i kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etmişti. Talep, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na, buradan da Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilmişti.

Bunun üzerine YSK'de yapılan toplantının ardından konuşan YSK Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 'Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına' yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söylemiş ve devamla "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir" demişti.