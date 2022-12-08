Mahkeme, Tanju Özcan ile ilgili kararını verdi

08 Aralık 2022 Perşembe, 20:18

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AKP Meclis üyesi Hacer Çınara, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz “dedi.

PARTİDEN 1 YIL ÇIKARILMA CEZASI

Bu sözler üzerine Hacer Çınar, mahkemeye başvurarak Tanju Özcan hakkında şikayetçi oldu. Tanju Özcan ise bu süreçte CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan hakkında partiden 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verdi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde Hakaret suçlamasıyla yargılanan Tanju Özcan hakkında, mahkeme tarafından beraat kararı verildi.

Kararda, “Sarf edilen sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı, bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olmadığı mahkememizce değerlendirilmekte olup, sanığın beraatine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“ÖZÜR BEKLİYORUM, TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM”

Kararın ardından Bolu Belediyesi, Aralık ayı ikinci oturumunda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şunları söyledi;

Mahkeme, Suç yok burada diyor. Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Manevi tazminat davası açacağım. Ben sizden özür bekliyorum, hiç açmak istemediğim konu ama bana günlerce Türkiye’de utanmaz Tanju Özcan, ahlaksız Tanju Özcan ifadeleri kullanıldı.





Aile Mahkemesi bir karar verdi, sizin kararınızı ortadan kaldırdı. 15 gün boyunca sesiniz çıkmadı 15 gün sonra benim hakkımda suç duyurusunda bulundunuz. Hakkımda dava açıldı ve ben beraat ettim.





Aile Mahkemesi beni aklamış, ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim, peki siz hak olarak benim neyimi protesto ettiniz günlerce. Mahkeme ‘suç yok burada’ diyor. Benim resmi atılma gerekçem partiden de bu.





Dolayısıyla ben aklandım. Vicdanen de rahatım, hukuken de rahatım, bana iftira attığınız için sizden özür bekliyorum. Eğer özür dilemezseniz siz ve partililerinize hakkımı helal etmeyeceğim. Size ayrıca manevi tazminat davası açacağım.

HACER ÇINAR AÇIKLAMA YAPTI

Özcan, konuşmasının ardından oturuma ara verip salondan ayrıldı. Aranın ardından kürsüye çıkarak konuşma yapan Hacer Çınar, “Meclis üyeleri, Başkan Beyin bahsettiği konuda hani bizden özür bekliyor ya, hepinizin elinizi vicdanınıza koymayı istirham ediyorum. Eğer burada benim yerime sizin eşinize, kardeşinize, evladınıza olsaydı ne olurdu? Ben bir anneyim. Bir annenin, babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin, karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olurdu. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum ve yargı karşısında aklanabilir ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.