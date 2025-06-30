Mahkemeden dikkat çeken Saraçhane kararı: Polisler için suç duyurusunda bulunulacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından Saraçhane Meydanı’nda yapılan protestolarda gözaltına alınan 139 kişi hakkındaki davanın ikinci duruşması, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam etti. Dava salonun fiziksel yetersizliği sebebiyle 27. Ağır ceza mahkemesinde görüldü. Davanın ilk duruşmasında savunmaları tamamlanmayan 10 sanıktan 5’inin ifadeleri bugünkü oturumda alındı.

protestolar, 19 Mart 2025 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hedef alındığı operasyonun ardından başladı. Yüzlerce yurttaş, Saraçhane Meydanı ve çevresinde toplanarak “İfade özgürlüğü” ve “Siyasi operasyonlara hayır” çağrısı yaptı. Ancak İstanbul Valiliği’nin kent genelinde dört gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklaması protestoları engellemeyi hedefledi.

Gerçekleşen protestolar polis tarafından sert müdahaleyle karşılandı. Müdahaleler sırasında gözaltına alınan 139 kişi, “2911 sayılı Kanun’a aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ve polisin dağılma ihtarına uymamak” suçlamalarıyla yargılanıyor. Davada, aralarında CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu isimler yer aldı.

SAVUNMALAR VE AVUKATLARIN İDDİALARI

Bugün alınan savunmalarda, sanıklar protestoya katılmanın anayasal hak olduğunu vurguladı, suçlamaları reddetti. Avukatlar, dosyada somut delil bulunmadığını ve müvekkillerinin demokratik tepkilerini gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, polis müdahalesi sırasında gerçekleştiği ileri sürülen ciddi hak ihlalleri iddiaları gündeme geldi. Sanıklar ve avukatları, gözaltı sürecinde maruz kaldıkları işkence ve kötü muamele iddialarını dile getirdi. Bu iddialar arasında saç yolma, ters kelepçe uygulaması, cinsel taciz, hakaret ve tehdit, havasız bırakma ve nezarethane koşullarının kötü olduğu şikayetleri yer aldı.

Avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları ışığında toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının anayasal ve uluslararası hukuk çerçevesinde korunduğunu, kolluk güçlerinin müdahalesinin orantısız ve yasadışı olduğunu savundu.

KOLLUK KUVVETLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme, gözaltı sürecinde yaşandığı ileri sürülen işkence ve kötü muamele iddialarının soruşturulması ve yasal sürecin başlatılması için ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı esasa ilişkin mütalaasını sunmadı. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Aralık 2025 tarihine erteledi.