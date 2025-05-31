Mahkemenin 'kayyum' başvurusu Sabah'ı kızdırdı: 'Skandal'

İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanması işlemlerinin iptali için açılan davada, "bir belediye başkanının terör suçuyla tutuklanması durumunda yerine kayyum atanmasını" öngören Belediye Kanunu’nun ilgili fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulundu.

Başvuru kararına ilişkin karar AKP'ye yakın Turkuvaz Medya'da ise tepkiyle karşılandı. Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah gazetesi, sözkonusu gelişmeyi "Ahmet Özer başvurusunda skandal karar! Karar tüm kayyum atamalarını etkileyecek" başlığıyla haberlerine taşıdı.

İptal başvurusuna imza atan mahkeme başkanı ve üyesinin adının da açıkça yazıldığı haberde "Başvuru sonrası gözler artık AYM'nin vereceği karara çevrildi. AYM'nin bu konuda vereceği karar terörle mücadele için kritik öneme sahip. AYM'nin söz konusu düzenlemeyi iptal etmesi durumunda, yeni bir düzenleme yapılmazsa terör suçundan soruşturma geçiren ya da hüküm giyen belediye başkanlarının yerine kayyım atanması uygulaması son bulabilecek. Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi kuralına rağmen, mahkemeler, devam eden davalarda iptal kararı doğrultusunda karar alarak, kayyım atama işlemlerini de iptal edebilecek" denildi.























