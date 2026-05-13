Mahmut Arıkan'dan 'AK-MATİK' deterjanı: 'Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki atamaları eleştiren Arıkan, "Hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a, hal müdürünün Uzay Ajansı'na, güreşçinin banka yönetimine atandığını gördük. Bu hafta ülkemizin güvenliği açısından son derece stratejik ve hayati öneme sahip bir göreve, hiç askeri tecrübesi bulunmayan genç bir kaymakamın atandığını gördük" dedi.

Arıkan, "Birileri hemen 'her insan her işi öğrenebilir' demeye kalkmasın. Elbette öğrenebilir. Ancak devletin kritik ve stratejik kurumları birilerinin staj yeri değildir. Mesele şudur; bir görevin gerektirdiği birikim ile o göreve yapılan atama arasında bir uyum var mı, yok mu? Yok arkadaşlar" diye konuştu.

ARIKAN'DAN "AK-MATİK" DETERJANI

Konuşmasında üzerinde "AK-MATİK" yazılı bir deterjan kutusu gösteren Arıkan, "Her türlü şaibeyi, her türlü tartışmayı, her türlü siyasi lekeyi tek yıkamada temizleyen, 'aküpak' eden bir ürün. 23,5 yıllık iktidarın yüzde 100 yerli ve milli ürünü. İhaleye fesat mı karıştırdın? Sorun yok. Hakkında yolsuzluk iddiası mı var? Önemi yok. Usulsüzlükle mi suçlanıyorsun? Hiç dert etme. 'AK-MATİK' var. Bir yıkamada, bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor. Şaka gibi ama maalesef gerçek. Buradan uyarıyoruz. Kirlenmek güzel değildir. Aklanılmaz. Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez" ifadelerini kullandı.

"TAMAM DA KANKA NE ALAKA"

Siyasette kullanılan söylemleri eleştiren Arıkan, “Biz; Bakan, görev yaptığı bakanlığa deterjan satmış diyoruz, diyorlar ki ‘Bayrak inmeyecek’. Biz tarım kredi bu kadar zarar ederken neden tabela için bu kadar para harcanıyor diyoruz, diyorlar ki ‘Ezan susmayacak’. Biz diyoruz ki tarım cenneti bir ülkede patlıcanı domatesi neden taneyle alıyoruz, diyorlar ki ‘Gerekirse soğan yeriz ama vatanı böldürtmeyiz’. Gençlerin tabiriyle söylüyorum; ‘Tamam da kanka ne alaka?’” diye konuştu.

Muhalefete de eleştiriler yönelten Arıkan, "Belediyelerde ne oluyor diyoruz, diyorlar ki 'Türkiye laiktir laik kalacak.' Nedir bu rüşvet iddiaları, şantajlar, kasetler, itirafçılar diyoruz; diyorlar ki 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz.' Tamam da kanka ne alaka? Ne değerlerimiz ne de tarihi şahsiyetlerimiz sizin kirli işlerinizin kalkanı, ayıplarınızın örtüsü değildir" dedi.

"DIŞARIDAN GELENE 'BUYUR BAŞ KÖŞEYE' DİYORSUNUZ"

Larry Fink’in Türkiye ziyaretine değinen Arıkan, “Dünyanın en büyük küresel fon yöneticisi, Siyonist sermayenin kompradoru Larry Fink Türkiye’yi ziyaret etti. Ne tesadüftür ki bu görüşmenin hemen ardından yabancı yatırımcıya 20 yıl vergi muafiyeti ve varlık barışı düzenlemesi Meclis'e getirildi. Dışarıdan gelene ‘buyur baş köşeye’ diyorsunuz, içeride üretene ‘dur bakalım defterini aç’ diyorsunuz. Bir ülkeyi ayakta tutan şey sıcak para değildir. Tarlada emek veren çiftçidir. Tezgah başında duran esnanftır" diye konuştu.

"BİZ İKİYÜZLÜLÜĞÜ ELEŞTİRİYORUZ"

Partisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Arıkan, "50 yıllık mazisi boyunca ‘secde’ ile ‘sanayiyi’ aynı ufukta buluşturmayı başaran bir hareket olarak bizlere ‘cami düşmanı’ dediler, ‘dindarlara hakaret ediyor’ dediler. Yahu, Saadet Partisi’ne söyleyecek başka laf bulamadınız mı? İftira atıyorsunuz bari yakışanı olsun" ifadelerini kullandı.

Arıkan, "Namaz kılanı değil, namazı kalkan yapan ikiyüzlülüğü eleştiriyoruz. Oruç tutanı değil, yetimin hakkını yiyip de sofrada takva satan düzeni sorguluyoruz. Din kimsenin siyasi zırhı değildir. İman hiç kimsenin dokunulmazlık kartı değildir" dedi.

İktidara çağrıda bulunan Arıkan, "Haydi buyurun seçimlere kadar düşürün enflasyonu ama numaradan değil sahiden düşürün. Sefaleti kader olmaktan çıkartın. Emekliyi emekli olduğuna pişman etmeyin. Devletin her kademesinde yolsuzluk ve rüşvete karşı gerçek bir mücadele başlatın. Adalet sisteminin gözünü yeniden bağlayın, tarifeli yargıya son verin" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Arıkan, "Bizim derdimiz koltuk değil, bizim derdimiz millet. Ne olursa olsun bu ülkede adaleti yeniden ayağa kaldıracağız, liyakati hakim kılacağız, bu toprakların bereketini milletin sofrasına taşıyacağız" dedi.