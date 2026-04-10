Mahmut Arıkan'dan iktidara 'Bursa' tepkisi: 'Bu hukuka, ahlaka ve vicdana sığmaz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bölge ziyaretleri kapsamında bulunduğu Siirt’te sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Arıkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından işletilen süreci eleştirdi.

Adalet ve hukuk vurgusu yapan Arıkan, iktidarın yerel yönetimlere yönelik uygulamalarını "çifte standart" olarak nitelendirdi.

"7 YIL BEKLEYİP ŞAFAK OPERASYONU YAPTILAR"

Adaletin tarafsız olması gerektiğinin altını çizen Arıkan, "Kendi partisinden biri yolsuzluk yaptığında görmezden gelip, başka bir partiden biri haksızlık yaptığında hukuki uygulama yapılıyorsa orada adaletten değil, zulümden bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bursa'daki sürecin hukuki garabetler barındırdığını dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı bir şafak operasyonuyla alındı. İçişleri Bakanı 'Şu kadar AK Parti belediyesine de operasyon yaptık' diyor ama bir tane AK Parti belediyesini şafakla götürmediniz. Kimsenin haberi dahi olmadı. Mustafa Bozbey'i aldınız. ‘Suçsuzdur demiyorum’, bakınız buraya dikkat edin; ortada kesin bir hüküm yok, isnat edilen bir suç var. Üstelik yedi yıl önce işlendiği iddia edilen bir suç. Yedi sene hiçbir şey yapmamışsınız, yedi sene sonunda şafak operasyonuyla götürüp meclis üyesi iradesiyle yeni belediye başkanı seçiyorsunuz."

"BELEDİYE MECLİSİNİN HALK İRADESİNİ YOK SAYMASI YEREL OTOKRASİDİR VE BUNUN İZAHI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bursa'daki seçmen sayısına dikkat çekerek meclis içindeki seçimi “antidemokratik” olarak tanımlayan Arıkan, “2 milyon 388 bin, 61’den büyüktür. Bursa Belediyesi'nde yaşananları kanuna uydurabilirsiniz ama hukuka, ahlaka ve vicdana sığdıramazsınız. 2 milyon 388 bin 995 seçmenin iradesi, 61 meclis üyesinin parmağına terk edilemez. Bizler bu antidemokratik uygulamaları reddediyoruz. Bu konuda hukuki bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktır. Belediye meclisinin halk iradesini yok sayması yerel otokrasidir ve bunun izahı mümkün değildir” diye konuştu.

"BİZ ADALETTEN NASIL BAHSEDECEĞİZ?"

Hukuki süreçlerin adil işletilmediğini savunarak Elazığ ve Beşiktaş belediyeleri üzerinden örnekler veren Arıkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bin 300 belediyenin hepsine operasyon yapılsın, o zaman adil olduğunuza inanabilirim. Aziz İhsan Aktaş ile alakalı Beşiktaş Belediyesi'ne ne yapıldıysa, Elazığ Belediyesi'ne de aynısı yapılmış. Elazığ Belediyesi ile ilgili belgeleri defalarca paylaştım, ortaya koydum. Bir arkadaşımız suç duyurusunda bulundu. İki sene oldu, iki senedir savcının masasında bekliyor. Ne iade ediliyor ne işleme konuyor. Neden? O zaman biz adaletten nasıl bahsedeceğiz? Bunu temin etmenin yolu, adil bir paylaşımı temin edecek ortaklıklar yapabilmektir."