Mahmut Tanal, Bakanlığa başvurdu: Şanlıurfa afet bölgesi ilan edilsin

05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:29

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, sel felaketinin yaşandığı memleketi Şanlıurfa’da yaraların sarılması için harekete geçti.

Tanal, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak, hemşerilerinin selden kaynaklı zararlarının karşılanması maksadıyla Şanlıurfa’nın “afet bölgesi” ilan edilmesini talep etti.

ŞEHİR MERKEZİ VE İLÇELERİ SUYA GÖMÜLDÜ

CHP’nin Şanlıurfalı vekili Mahmut Tanal, Bakanlığın kayıt altına aldığı başvuru dilekçesinde, Şanlıurfa ilinde 29 Nisan 2022 tarihinde başlayan yoğun yağışın bir süre sonra Hilvan, Suruç, Siverek, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Harran, Viranşehir, Halfeti ilçeleri ile şehir merkezinde sele dönüştüğünü, güçlü sel ve su birikintilerinin oluştuğunu aktardı.

Tanal dilekçesinde, altyapı eksikliğinden dolayı göle dönen yollarda araçların sular altında kaldığını vurguladı.

"TARLALAR BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ, HAYVANLAR TELEF OLDU"

Şanlıurfa merkez ve ilçelerini vuran sel felaketi nedeniyle onlarca hayvanın öldüğünü, ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını, bataklığa dönüştüğünü dilekçesinde hatırlatan Tanal, ayrıca yağış dolayısıyla birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığına dikkat çekti. İftar saatinde dahi vatandaşların evleri ve iş yerlerine giren suları tahliye etmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Dilekçesinde bölgenin çok ciddi bir zarara uğradığını belirten Tanal, söz konusu dilekçe tarihi itibariyle bölgede yağışların hala devam ettiğini aktardı.

"ZARARIN KARŞILANMASI İÇİN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

Tanal, Bakanlığa sunduğu başvuru dilekçesinde, Şanlıurfa ilinin şehir merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle bölge halkının mağdur durumda olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bölge halkının mağduriyetinin azaltılması, maddi ve manevi büyük bir kayba uğrayan Şanlıurfa’daki çiftçinin, esnafın, vatandaşların yaralarının sarılması, zararlarının karşılanması için bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir” talebinde bulundu.

Dilekçesinde, 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması üzerine kanunlarda İmar ve İskan Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na tanınmış yetkilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildiğini hatırlatan Tanal, bir bölgenin afet bölgesi ilan edilebilmesi için teklifi ile süreci başlatma görevinin Bakanlığa ait olduğuna dikkat çekti.