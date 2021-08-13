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Karadeniz'de günlerdir sel felaketi yaşanıyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık Çayı taştı; Kastamonu'da da kente bağlı 8 ilçede sel meydana geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceden 17 olarak duyurduğu can kaybı 27 oldu.
Yaşananlara tepkiler ve bölgeye yardımlar sürerken; ünlü isimler de sel felaketine sessiz kalmadı. Pek çok isim, sosyal medya hesaplarından Kastamonu ve Sinop'ta yaşananlara tepki gösterdi, yetkililere seslendi.
İşte ünlü isimlerin paylaşımlarımdan bazıları:
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