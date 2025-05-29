Mahmut Tanal'dan Abdulkadir Selvi'ye sert 'FETÖ' yanıtı

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bir yazısında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı "Mahmut Tanal, FETÖ’nün yayın organı olan Zaman gazetesine devlet tarafından el konulduğunda FETÖ’cülere destek ziyaretinde bulunmuş. İşte orada üzüntüsünden gözyaşı dökmüş. Bunu da kendi adamlarına ç0ektirip servis etmiş" ifadeleriyle hedef almıştı.

Mahmut Tanal da buna karşılık sosyal medya hesabından Selvi'nin 2013 yılında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yönelik "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını paylaştı.





"ARŞİV YERİNDE DURUYOR"

Tanal yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kalemini geçmişte kime, bugün kimlere teslim ettiğini bu millet çok iyi biliyor! Üç gündür adımı ağzından düşürmüyorsun. İftira atıyorsun, çarpıtıyorsun, karalamaya çalışıyorsun. Ama arşiv hâlâ yerinde duruyor! 2013 yılında Fethullah Gülen’e “Dön başımıza geç hocam” diye yazı yazan sensin!