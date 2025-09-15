Mahmut Tanal'dan 'kurultay davası' çıkışı: 'Bu dava, yalnızca CHP’nin davası değildir...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve birleştirilen davanın beşinci duruşması, bugün görülüyor.

Karar çıkması beklenen davada “mutlak butlan”a hükmedilmesi halinde CHP’nin mevcut yönetimi görevden uzaklaştırılabilecek.

MAHMUT TANAL’DAN ‘KURULTAY DAVASI’ ÇIKIŞI

Türkiye’nin kilitlendiği dava saat 10.00’da başlarken; CHP milletvekili Mahmut Tanal’dan da bir paylaşım geldi.

Tanal, “Bugün Ankara’da görülen dava, yalnızca CHP’nin davası değildir. Bu dava, demokrasinin, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün davasıdır” dedi.

Mahmut Tanal, şöyle devam etti:

“Tam da bu dava sürerken Akbelen’de zeytinler kökünden sökülüyor. Halkın ekmeği, doğamız yok ediliyor. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Bu acele, bu hoyratlık kötü bir zihniyetin göstergesidir. Bir yanda mahkemede halkın iradesine darbe, diğer yanda doğaya ve zeytine darbe… İkisi de aynı anlayışın ürünüdür: Halktan, haktan, doğadan korkan anlayış. Unutulmasın: Bu mücadele, bir partinin değil, tüm Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük mücadelesidir.”