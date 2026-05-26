Mahmut Tanal, mutlak butlan sonrası ortaya çıkan tabloyu açıkladı: 'Özgür Özel hala Genel Başkan görünüyor'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi; CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada 'mutlak butlan' kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Karara ilişkin CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı itiraz reddedildi. Kılıçdaroğlu ekibi polis müdahalesi ile partinin genel merkezine girdi. Özgür Özel'in afişleri ve fotoğrafları kaldırıldı.

YSK VE YARGITAY KAYITLARINDA ÖZEL GENEL BAŞKAN

'Mutlak butlan' kararına ilişkin tartışmalar sürerken CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, süreci değerlendirdiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

YSK ve Yargıtay kayıtlarında Özgür Özel'in hala genel başkan olduğunu belirten Tanal, "Yani seçim hukukunda en önemli belge olan mazbata geri alınmış değil. İptal edilmiş değil. Yerine başka bir isim adına yeni mazbata düzenlenmiş değil" ifadelerini kullandı.

Tanal, "Ortada tartışılan bir mahkeme kararı olabilir. Ama seçim hukukunda bir yönetimin değişmesi için resmi kayıtların değişmesi gerekir. Mazbatanın iptal edilmesi gerekir. Yeni mazbata düzenlenmesi gerekir. Bunların hiçbiri yapılmadan, 'CHP yönetimi değişti' demek hukuken de siyaseten de havada kalır" ifadelerini kullandı.

— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 26, 2026

"CHP SAHİPSİZ DEĞİL"

Mahmut Tanal'ın açıklaması şu şekilde:

"CHP kurultayının iptali meselesinde ortaya çıkan tablo artık çok daha net görülüyor. Bir taraftan, “kurultay iptal edildi, yönetim değişti” algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama ortadaki resmi belgeler başka bir şey söylüyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi parti sicil kayıtlarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak hâlâ Özgür Özel görünüyor. YSK kayıtlarında da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak hâlâ Özgür Özel görünüyor. Mevcut yönetimin mazbatası duruyor.

Yani seçim hukukunda en önemli belge olan mazbata geri alınmış değil. İptal edilmiş değil. Yerine başka bir isim adına yeni mazbata düzenlenmiş değil.

Üstelik YSK’nın resmi yazısında çok açık bir ifade var:

“Kurulumuzun Anayasa ve yasalar gereği mahkeme kararlarını uygulamak gibi bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır.”

Yani halkın anlayacağı şekilde konuşalım:

Ortada tartışılan bir mahkeme kararı olabilir. Ama seçim hukukunda bir yönetimin değişmesi için resmi kayıtların değişmesi gerekir. Mazbatanın iptal edilmesi gerekir. Yeni mazbata düzenlenmesi gerekir.

Bunların hiçbiri yapılmadan, “CHP yönetimi değişti” demek hukuken de siyaseten de havada kalır. Çünkü seçim hukukunda esas olan yorum değil, resmi kayıttır. Yetkiyi belirleyen şey dedikodu değil, mazbatadır.

Bugün görünen gerçek şudur:

YSK kayıtlarında değişiklik yok. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında değişiklik yok. Mazbata iptali yok. Yeni mazbata yok. O halde ortaya çıkan bu tartışmanın temelinde hukuki belirsizlik olduğu açıktır.

Bu mesele sadece CHP’nin iç meselesi değildir. Bu mesele; demokratik siyasetin nasıl işleyeceğiyle ilgilidir. Çünkü bir siyasi partinin kurultay iradesi, delegelerin oyuyla oluşur. Eğer seçim kurullarının verdiği mazbatalar yok sayılarak, mahkeme koridorlarında siyasi sonuç üretilmeye çalışılırsa, yarın hiçbir partinin kongresi, hiçbir seçimin sonucu, hiçbir demokratik irade güvende olmaz. Mesele tam da budur.

Sandıkla gelen iradenin, hukuki tartışmalar üzerinden etkisiz hale getirilmek istenmesidir. Ama unutulmamalıdır: Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleceğine; kapalı kapılar ardında yapılan hesaplar değil, delegeler, partililer ve millet karar verir. CHP sahipsiz değildir. Millet iradesi de sahipsiz değildir."