Mahmut Tanal'ı çileden çıkaran talep: 'Kadınıma bir tokat bile atamıyorum...'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:31

Güncelleme: 08.02.2025 - 09:41

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da katıldığı bir etkinliğin ardından yurttaşlarla sohbet etti.

Bu sırada Tanal'ın yanına gelen bir şahıs, "Avrupa'da bile böyle yasa yok. Kadınıma bir tokat atamıyorum, kızıma bir şey söyleyemiyorum" dedi.

Bunun üzerine Tanal, "İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?" diye sordu.

Şahıs talebini savunmaya devam ederek "Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını" diye konuştu.

CHP'li Tanal bunun üzerine şahsa tepki göstererek "Ne yasası abi? Senin kadın dediğin, senin hayat arkadaşın değil mi? Senin sahip olduğun haklara onun da sahip olması gerekiyor. Terbiye etmek ayrı, dayak atmak, şiddet uygulamak ayrıdır" ifadelerini kullandı.