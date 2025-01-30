'Kadına şiddet'i haberleştiren Barış Yarkadaş, ifade verdi

Gazeteci Barış Yarkadaş, 2024 yılının Temmuz ayında eşini döverek hastanelik eden Sinan Akay’ın gözaltına bile alınmaması ve ifade verdikten sonra serbest bırakılmasını eleştiren bir yazı kaleme aldı.

'Kadına şiddet'i haberleştiren Barış Yarkadaş, ifade verdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:46

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın şiddete uğrayan Leyla Akay’ın Iğdır’da alınan hastane raporlarını ortaya koyduğu haber büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine Aile Bakanlığı devreye girerek sürece müdahil oldu.

ŞİDDET FAİLİ YARKADAŞ'TAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Şiddet faili Sinan Akay ise tutuklandı. Akay, halen Iğdır’da cezaevinde tutuluyor. 

Şiddet faili Sinan Akay buna rağmen Gazeteci Barış Yarkadaş’ı şikayet etti.

Akay’ın avukatı, “Gazeteci Yarkadaş, müvekkilimin özel hayatının gizliliği ile soruşturmanın gizliliğini ihlal etmiştir” iddiasında bulundu.

Yarkadaş’a bunun üzerine soruşturma açıldı. Gazeteci Yarkadaş, konuya ilişkin olarak Kadıköy Emniyet Müdürliüğü’nde ifade verdi.

Yarkadaş, “Her iki iddianın da somut bir dayanağı yoktur. Kadına yönelik şiddeti haber yaptım ve kamuoyuna duyurma görevimi yerine getirdim” dedi.


Etiketler: #Barış Yarkadaş #kadına şiddet #ifade

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