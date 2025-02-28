Makam odasında darp soruşturması... Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez görevine iade edildi

Yayınlanma: 28.02.2025 - 19:11

Güncelleme: 28.02.2025 - 19:11

27 Haziran 2024 tarihinde makam odasında çıkan arbede ile ilgili tutuklanan ve 30 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilen Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, görevine iade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak tedbir konulan Başkan Dönmez, Manisa İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Manisa İdare Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede Başkan Dönmez hakkındaki soruşturma ve davanın geldiği safahat göz önüne alındığında delilleri karartma durumunun ortadan kalkması sebebiyle tedbiri durdurma kararı aldı.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından Başkan Hikmet Dönmez'in görevine dönmesine onay verildi. Alınan bu kararın ardından Başkan Dönmez, belediye başkanlığı görevine kaldığı yerden devam edecek.