Muğla'da nesli tehlike altındaki karakulak aracın çarpması sonucu öldü

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 21.02.2025 - 09:53

Muğla-Fethiye karayolu İnlice mevkisinde yabani kedi ölüsü olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri sevk edildi.

Hayvanın, yolda aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, incelemelerde bulundu.

DKMP tarafından yürütülen "Karakulak Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında karakulaktan doku ve DNA örnekleri alındı.

"MAALESEF EZİLEREK HAYATINI KAYBETMİŞ"

İlemin, yaptığı açıklamada, Muğla'da karakulakların ölüm sebeplerinin başında araç çarpmalarının geldiğini söyledi.

Ölen karakulağın 8-9 yaşlarında erişkin bir erkek olduğunu tespit ettiklerini belirten İlemin, "Duble yollarda yol kenarları ve bölünmüş yol ortalarındaki beton bariyerler, yaban hayvanlarının geçiş yaptıkları noktalarda yavaşlamalarına ve bu sebeple ezilmelerine neden olabiliyor. Nitekim bu erkek karakulağımızın çarpıldığı bölünmüş yolda hem yol ortasında hem de kenarlarda beton bariyerler mevcut. Ortadaki bariyerden atlayarak karşı şeride indiğinde gelen aracı göremeyerek maalesef ezilerek hayatını kaybetmiş." diye konuştu.

Karakulakların ülkedeki sayısının her geçen gün azaldığına dikkati çeken İlemin, Türkiye karakulak popülasyonun en fazla bulunduğu ilin Muğla olduğunu dile getirdi.

Seydikemer Yaylası'ndan geçen kara yolunda iki farklı noktaya, Köyceğiz Döğüşbelen mevkisinde bir noktaya ve Göcek ile Fethiye arasında da bu son olayın yaşandığı yerde ekosistem geçiş alanlarının planlanması gerektiğini savunan İlemin, bununla ilgili Muğla DKMP Müdürlüğü, Karayolları ve üniversite olarak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

İlemin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Karakulak Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında ekosistem geçiş noktalarının belirlendiğini, bu noktaların yapılmasıyla karakulakları korumak için önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.