Malatya'da CHP'den istifa eden meclis üyesi AKP'ye katıldı

Malatya’da CHP’den istifa eden Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi Ergün Günaydın, AKP’ye katıldı. Günaydın'a parti rozetini AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AKP Doğanşehir İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında taktı.

Rozet takdiminde konuşan Başkan Er, "Meclis açılışında ‘Gelin kısır siyasi polemiklere girmeyelim, ortak paydamız Malatya olsun’ dedik. Uyumlu bir meclisimiz var. Kararlar oy birliğiyle çıkıyor. Ergül Bey de ‘Adaletli, şeffaf, hesap verebilir bir yönetimsiniz. Her zaman yanınızdayım’ dedi. Partimize katılma isteği oldu. Teşkilatımıza katılmasından mutluluk duyuyorum. Allah hayırlı etsin" dedi.

Doğanşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ergül Günaydın, geçen yıl CHP'den istifa etmesinin ardından sıyasete bağımsız devam edeceğini açıklamıştı. Günaydın ,sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Üyeliğinden istifa ederek siz değerli bağımsız Büyükşehir ve Doğanşehir bağımsız meclis üyesi olanak hiz etmeye devam edeceğim, Gerek basın açıklamasını ünümüzdeki günlerde yapacağım" demişti.