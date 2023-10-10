Malatya’da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Malatya’da polis ekipleri tarafından IŞİD Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada, operasyona dair detaylı bilgi verilmezken sorguları tamamlanan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Gazze'ye yoğun bombardıman
- 'Görüntüleri yayınlayacağız'
- Yurttaşa 'dönün' çağrısı