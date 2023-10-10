Malatya’da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Malatya’da polis ekipleri tarafından IŞİD Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:51
Malatya’da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, operasyona dair detaylı bilgi verilmezken sorguları tamamlanan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.


IŞİD

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