İzmir merkezli IŞİD operasyonunda 3 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde IŞİD terör örgütüne fon topladıkları tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin MASAK raporlarının analizi sonucunda IŞİD terör örgütüne fon topladığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için, bugün İzmir merkezli İstanbul, Konya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusuna tepki
- Yetişkin film yıldızının paylaşımı tepki çekti
- Gazze'ye yoğun bombardıman