İzmir merkezli IŞİD operasyonunda 3 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde IŞİD terör örgütüne fon topladıkları tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:56
İzmir merkezli IŞİD operasyonunda 3 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin MASAK raporlarının analizi sonucunda IŞİD terör örgütüne fon topladığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için, bugün İzmir merkezli İstanbul, Konya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


IŞİD

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