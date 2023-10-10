İzmir merkezli IŞİD operasyonunda 3 gözaltı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:56

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:56

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin MASAK raporlarının analizi sonucunda IŞİD terör örgütüne fon topladığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için, bugün İzmir merkezli İstanbul, Konya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.