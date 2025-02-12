Malezya Cumhurbaşkanı'ndan 'İrem Derici' şarkısıyla Erdoğan paylaşımı: 'Kalbimin tek sahibine...'
Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi. Ünlü şarkıcıdan yorum gecikmedi.
Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, ülkesine resmi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
İREM DERİCİ'NİN ŞARKISINI EKLEDİ
İbrahim, paylaştığı bu fotoğrafın altına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' adlı şarkısını ekledi.
Enver İbrahim, fotoğrafa; Erdoğan ile Malezya - Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek; "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini ekledi.
Enver, paylaşımını; Türkçe olarak; "Teşekkür ederim, görüşmek üzere" cümlesiyle tamamladı.
İREM DERİCİ'DEN YORUM GECİKMEDİ
Paylaşım kısa sürede sosyal medyaya damga vururken; şarkının sahibi İrem Derici'den de yorum gecikmedi.
Etiketler: #Malezya #Recep Tayyip Erdoğan #İrem Derici
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