Mali müşavirlerden ikinci tur çağrısı: 'Tek adam yerine demokrasiyi seçelim'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:00

Mali Müşavirler Muhasebeci Birliği Derneği (MMMBD), “Demokrasi ve Özgürlük Mücadelesinde Muhasebe ve Denetim Meslek Mensuplarının Rolü” başlıklı bir toplantı gerçekleştirdi.

Dün İstanbul’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya CHP 22. ve 23. dönem milletvekilliği yapmış Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Onursal Başkanı Mustafa Özyürek, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin Yıldız, 24. Dönem CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, 22. Dönem CHP Milletvekili Güldal Okuducu ve çok sayıda muhasebeci, mali müşavir ve milletvekili katıldı.

Etkinlikte cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin önemine değinildi. AKP’nin tekrar iktidara gelmesi halinde ülkenin daha da zor zamanlarla karşılaşacağını ve bugünlerin bile aranacağını ifade eden Özyürek, “Bu iktidar bu seçimi tekrar kazanırsa Türkiye’de hukuk diye bir şey kalmayacak. Aydınlar, gazeteciler bugünkünden daha fazla hapishaneye girecek. Ekonomi bugünkünden daha kötü olacak. Önümüzde bir fırsat var. Tek adam yerine demokrasiyi seçelim” diye konuştu.

(Mustafa Özyürek)



TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ise yurttaşların üzerindeki seçim sorumluluğuna değindi. Meslek örgütlerinin de bu süreçte önemli yer aldığını vurgulayan Yıldız, “Kimse umudunu yitirmemeli. Pazar günü herkes üzerine düşeni yapmalı. Bütün meslek birliklerinin, meslek odalarının sorumluluk almaları gerekiyor. Bu aslında kendi meslek hayatlarının ve demokrasinin sürdürülebilmesi için de zorunlu. Herkes kendine düşeni yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.