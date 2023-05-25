Son dakika... Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi

Yayınlanma: 25.05.2023 - 19:30

Güncelleme: 25.05.2023 - 19:52

Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

Birgün'de yer alan habere göre, İnce'nin toplantıda, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

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