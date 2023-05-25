Son dakika... Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
Son dakika haberi... Memleket Partisi, bugün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek için bir araya geldi. Parti genel merkezinde saat 14.00'te Muharrem İnce başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan iki adayı da desteklememe kararı çıktı.
Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.
Birgün'de yer alan habere göre, İnce'nin toplantıda, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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