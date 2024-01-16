Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan yazarımız Barış Pehlivan'a 1 milyon liralık dava!

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından kendisine 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:42
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan yazarımız Barış Pehlivan'a 1 milyon liralık dava!
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CHP'li Maltepe Belediyesi'nde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet skandalının ardından, mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.

Olayı köşe yazısına taşıyan Gazeteci Barış Pehlivan, "CHP’li belediyede neler oluyor?" başlıklı yazısı nedeniyle kendisine dava açıldığını söyledi.

X hesabından açıklama yapan Pehlivan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, hakkındaki soruşturmaya dair bilir kişi raporuna köşe yazısında yer verdiği için 1 milyon liralık tazminat davasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç, hakkında başlatılan soruşturmaya dair bilirkişi raporunu köşeme taşıdığım için hakkımda dava açmış.  Tam 1 milyon lira tazminat istiyor benden. Ne dediysem o."


Ali Kılıç Barış Pehlivan

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