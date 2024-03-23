Maltepe Sahilyolu'nda kaza: 3 yaralı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:13

Güncelleme: 23.03.2024 - 09:15

Feci kaza, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu, İdealtepe Mahallesi mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre Tunahan Doğmuş'un kullandığı 54 AEY 736 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüje çıkarak ağaca çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Tunahan Doğmuş'unda aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.