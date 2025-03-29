Maltepe'de tarihi miting... Dilek İmamoğlu: 'Ekrem'e ceza işlemez!'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 14:06

Güncelleme: 29.03.2025 - 14:06

İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi”nde konuşan Dilek İmamoğlu, eşinin tutukluluğuna sert sözlerle tepki gösterdi.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM!"

Dilek İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Ekrem için değil, evlatlarımız için, kendimiz için değil, Türkiye için mücadeleye devam. Yarın bayram sabahına uyanacağız. Bayramda güzel temennilerimizi paylaşırız. Ama milyonlarca ailenin bayramı yoksulluğun, adaletin gölgesiyle gölgelenecek. Geçim nedeniyle torununa harçlık veremeyenlerin, depremde, yangında ailelerini kaybedenlerini hak etmediği halde dört duvar içinde kalanların bayram sevinci eksik olacak.

"BİZ 86 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Bizim ailemiz de bu bayramda babalarından eksik girecek. Kızım oğlum babalarıyla beraber olamayacak. Ekrem sevdiklerine sarılamayacak. Ekrem ile birlikte haksızlığa uğrayan ekip arkadaşlarının ailesi de bayramı eksik karşılayacak. Ama gelecek günlere umudumuzu yitirmeyeceğiz. Birbirimize umut ve cesaret vermeye mecburuz. Çünkü biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz.

"EKREM'E CEZA İŞLEMEZ!"

Ekrem herkese eşit bir anlayışla siyaset yaptı. İstanbullular biliyor ki çok iyi yönetti. Ekrem İstanbul’un bütün sokaklarında çarşılarında huzurla dolaşır. Sadece İstanbul’da değil Türkiye’de gösterilen sevgi karşısında hiçbir kibre kapılmadan dolaşır. İşte bu yüzden Ekrem’i cezalandırılıyorlar. Asla Ekrem gibi insanların gönlüne giremeyeceklerini biliyorlar. İstediğinizi yapın. Ekrem’e ceza işlemez.

"ADALET YASAKLANAMAZ!"

Kendi evlatlarına kendi evlatları eliyle acılar çektiren bir ülke olamaz. Annelerin vicdanına sığmayan yöntemlerle iktidarınızı koruyamazsınız. Ah aldığınız için yenileceksiniz. Adalet yasaklanamaz. Vicdan hapsedilemez."



