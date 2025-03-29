Ekrem İmamoğlu'ndan 'Maltepe' mesajı: Çok güzelsin İstanbul!

İstanbul Maltepe'de yüzbinlerce yurttaşın katıldığı büyük miting, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da yayınlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Maltepe' mesajı: Çok güzelsin İstanbul!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 13:16

Silivri Cezaevi'nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki büyük mitingi paylaştı.

Maltepe Mitingi, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da canlı yayınlanacak.

"ÇOK GÜZELSİN İSTANBUL!"

Canlı yayın, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "Çok güzelsin İstanbul!" notuyla paylaşıldı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #Maltepe

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