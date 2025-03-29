CHP’de büyük miting günü... Saraçhane'den sonra Maltepe: Onbinler akın etmeye başladı!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:43

Güncelleme: 29.03.2025 - 11:33

İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahında gözaltına alınarak 23 Mart günü tutuklanmasının ardından başlayan protestoların merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu.

Saraçhane'deki protestolar, İBB Başkanvekili olarak CHP adayı Nuri Aslan'ın seçilmesi hemen öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla sonlandırılmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki son protestoda, "Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz" demişti.

'EN BÜYÜK AÇIK HAVA HALK OYLAMASI'

CHP lideri Özel, büyük bir miting yapacaklarını belirterek, bugünü işaret etmişti.

'Tarihin en büyük açık hava halk oylamasını yapacağız' diyen Özel, ''Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek için, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için bir büyük mitinge var mısınız? Varız! Bu mitingi Anadolu'dan gelenlerle birlikte Maltepe'de yapmaya var mısınız?'' ifadelerini kullandı.

'ANADOLU'YU DAVET EDİYORUM'

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, mitinge Anadolu’yu davet ettiklerini belirterek, ''O mitinge başta gençleri, 19 Mart başarısız darbe girişimini 23 Mart‘ta püskürtmüş olan herkesi, o gün o coşkuya yetişememiş, erişmemiş, gönlü orada olan herkesi, bundan sonra artık baskılar değil, tutuklamalar değil, gerginlikler değil, umut olsun diyen herkesi Maltepe’deki büyük mitinge davet ediyoruz. Anadolu’yu davet ediyoruz, İstanbul’u davet ediyoruz, Trakya‘yı davet ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI, İZİNLER ALINDI

Özel’in işaret ettiği miting bugün Maltepe'de gerçekleştirilecek. Saat 12.00’de başlayacak miting için tüm hazırlıklar tamamlandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, bugünkü büyük Maltepe Mitingi için İstanbul Valiliği'ne yazılan izin yazısı paylaşıldı.

Açıklamada, "29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 12.00’da Maltepe Miting Alanında yapacağımız miting için İstanbul Valiliğine ilettiğimiz yazıyı ilgilerinize sunarız. Miting için herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. Mitingimiz planlanan tarih ve yerde gerçekleşecektir" denildi.

İMAMOĞLU'NDAN BÜYÜK MİTİNG ÖNCESİ MESAJ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı İmamoğlu ise, dün yaptığı açıklamada, vatandaşları mitinge katılmaya davet etti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benim kıymetli vatandaşlarım, Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde hep birlikte yola çıkacağız. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız. Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım. İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür. “Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar, güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.” Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Büyük Buluşma; 29 Mart Cumartesi 12.00’de Maltepe Sahil Miting Alanı’nda."

Benim kıymetli vatandaşlarım,



Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde hep birlikte yola çıkacağız.



Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 28, 2025

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE İMAMOĞLU KONUŞMA

Öte yandan Ekrem İmamoğlu yapay zeka teknolojisi ile alanda 'konuşma' yapması bekleniyor.

HANGİ SİYASİ PARTİLER KATILACAK?

CHP'nin için düzenleyeceği mitinge EMEP, DEM Parti, Sol Parti, TİP ve BTP katılacağını açıkladı. Öte yandan Memleket Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Muharrem İnce'nin yarın Maltepe Mitingi'ne katılım sağlayacağını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, DEM Parti'nin katılması halinde Maltepe Mitingi'ne katılmayacaklarını belirtmişti.