Mamak Belediye Meclis Üyesi AKP'den ikinci kez istifa etti, İYİ Parti'ye katıldı

20 Eylül 2022 Salı, 14:10

Mamak Belediyesi'ne yönelik suçlamalarıyla dikkat çeken ve AKP'den iki kez istifa eden Esra Yılmaz'ın yeni partisi belli oldu.

İYİ Parti saflarına geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran Esra Yılmaz'a parti rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Akşener'le Yılmaz'ın bir araya geldiği toplantıya İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ve partililer katıldı.

Yılmaz o anları sosyal medya hesabından "Samimiyet, sevgi, merhamet, güzellik, İYİ lik kazanacak" ifadeleriyle paylaştı.

İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Habib Şeker de Yılmaz'ın partilerine katılımını "AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa ederek İYİ Partimize katılmıştır. Hayırlara vesile olsun İnsaallah" diyerek duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Mamak Belediye Meclisi Üyesi Esra Yılmaz, belediyede "akraba çeteleri"nin olduğuna ve yolsuzluklar yapıldığına dair iddialarıyla partisinde şimşekleri üzerine çekmişti. Yılmaz daha önce Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi işaret ederek “Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım. 9 yıl üye olduğum AK Parti'den bu yüzden istifa ediyorum” açıklaması ile AKP’den istifa ettiğini duyurmuştu.Yılmaz, daha sonra ikna edilmiş ve istifasından vazgeçmişti.