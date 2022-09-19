İktidara yakın gazeteden 'maaş' haberi: Merkez Bankası’nın anketi ipucunu verdi
Merkez Bankası'nın açıkladığı ankete göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi için beklenen ocak zam oranı yüzde 17.83; memur ve memur emeklisi için beklenen ocak zam oranı ise yüzde 18.83 olması bekleniyor.
Emekli ve memur ocak zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. 20 milyon emekli ve memurun geliri ocak ayında artacak. Merkez Bankası eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 yılı enflasyon beklentisi belli oldu.
Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17.83 olacağı hesaplandı. Türkiye'de emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, ocak ayında bir geçmiş dönemdeki temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.
Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak.
YÜZDE 17- 18 ARASI ZAM
Yani beklenen rakamlara göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak zam oranı ise yüzde 18,83 olarak gerçekleşecek.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Mete Dirice’nin haberine göre, milyonların en çok merak ettiği 6 tabloda yeni maaş hesapları şöyle:
MERKEZ BANKASI EYLÜL ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU
2022 yılı enflasyon beklentisi: yüzde 67,73
2022 yılının ikinci yarısı enflasyon beklentisi: 17,83
SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: yüzde 17,83
Memur enflasyon farkı: yüzde 10,83
Memur toplu sözleşme zammı: yüzde 8
Memur ve memur emeklisi zam oranı: yüzde 18,83
Memur - 9.109 (mevcut maaş) - 10.824 TL (zamlı)
Memur emeklisi - 6.077 (mevcut maaş) - 7.221 (zamlı)
En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.
SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
Maaş hesaplarına ek ödeme dahildir.
SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.570
SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.453
Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 4.987
Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.963
OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.422
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 15.848 - 18.832
MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 9.707 - 11.535
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.588
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.766
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.787
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.336
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.403
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 14.055
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.256
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 12.002
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.877
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.194
VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.153
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.401
OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 - 26.030
GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 23.007
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) - 7.429 - 8.828
MEMUR (LİSANS - 1/4) - 7.270 - 8.639
ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.884
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.081
POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.187
HEMŞİRE (LİSANS - 1/4) - 7.266 - 8.634
MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.833
TEKNİSYEN (LİSE-1/4) - 6.343 - 7.537
PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.605
İMAM-HATİP - 7.476 - 8.884
AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.884
Ocak ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.
İşte Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile hesaplanan 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI YÜZDE 18.83
65 yaş aylığı - 1.537 - 1.826
Evde bakım desteği - 3.336 - 3.964
Kronik hastalık yardımı - 3.336 - 3.964
Engelli aylığı (yüzde 40-69) - 1.227 - 1.458
Engelli aylığı (yüzde 70 ve üstü) - 1.840 - 2.186
Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.000-4.500 TL rakamı öne çıkıyor.
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