İktidara yakın gazeteden 'maaş' haberi: Merkez Bankası’nın anketi ipucunu verdi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:57

Emekli ve memur ocak zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. 20 milyon emekli ve memurun geliri ocak ayında artacak. Merkez Bankası eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 yılı enflasyon beklentisi belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17.83 olacağı hesaplandı. Türkiye'de emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, ocak ayında bir geçmiş dönemdeki temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak.

YÜZDE 17- 18 ARASI ZAM

Yani beklenen rakamlara göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak zam oranı ise yüzde 18,83 olarak gerçekleşecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Mete Dirice’nin haberine göre, milyonların en çok merak ettiği 6 tabloda yeni maaş hesapları şöyle:

MERKEZ BANKASI EYLÜL ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU

2022 yılı enflasyon beklentisi: yüzde 67,73

2022 yılının ikinci yarısı enflasyon beklentisi: 17,83

SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: yüzde 17,83

Memur enflasyon farkı: yüzde 10,83

Memur toplu sözleşme zammı: yüzde 8

Memur ve memur emeklisi zam oranı: yüzde 18,83

Memur - 9.109 (mevcut maaş) - 10.824 TL (zamlı)

Memur emeklisi - 6.077 (mevcut maaş) - 7.221 (zamlı)

En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.

SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Maaş hesaplarına ek ödeme dahildir.

SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.570

SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.453

Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 4.987

Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.963

OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.422

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 15.848 - 18.832

MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 9.707 - 11.535

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.588

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.766

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.787

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.336

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.403

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 14.055

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.256

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 12.002

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.877

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.194

VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.153

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.401

OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 - 26.030

GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 23.007

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) - 7.429 - 8.828

MEMUR (LİSANS - 1/4) - 7.270 - 8.639

ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.884

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.081

POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.187

HEMŞİRE (LİSANS - 1/4) - 7.266 - 8.634

MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.833

TEKNİSYEN (LİSE-1/4) - 6.343 - 7.537

PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.605

İMAM-HATİP - 7.476 - 8.884

AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.884

Ocak ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.

İşte Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile hesaplanan 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI YÜZDE 18.83

65 yaş aylığı - 1.537 - 1.826

Evde bakım desteği - 3.336 - 3.964

Kronik hastalık yardımı - 3.336 - 3.964

Engelli aylığı (yüzde 40-69) - 1.227 - 1.458

Engelli aylığı (yüzde 70 ve üstü) - 1.840 - 2.186

Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.000-4.500 TL rakamı öne çıkıyor.