Manidar ziyaret: AKP'den "Saadet" hamlesi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 13:16

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Milli Görüş'ün yayın organı Millî Gazete’yi ziyaret etti.

Ziyareti sürmanşetten duyuran Milli gazete, görüşmenin Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ın makamında gerçekleştiğini ifade etti. Ziyarette güncel konular üzerine sohbet edildiği ve Kabaktepe'nin Ayasofya Camii’nin açılışı için özel olarak basılan parayı hediye ettiği belirtildi. Hediyeyi takdim eden Kabaktepe, “Bu hatırayı en anlamlı yere hediye ediyoruz” dedi.

AKP'NİN "SAADET" PLANI

Kabaktepe'nin Milli gazeteyi ziyaret etmesi akıllara AKP'nin Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etmeye çalışmasını getirdi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeler gerçekleştirmişti. AKP ve Erdoğan ile olan yakın ilişkisi üzerine Saadet Partisi'nden de tepki göeren Asiltürk, ittifak şartlarını açıklamıştı. Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan Asiltürk, "Seçimlere kadar kimseye söz veremeyiz" deyip ittifak kurmak için 20 milletvekili çıkarma şartı getirmişti.