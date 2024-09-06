Manolya Apartmanı davası bilirkişi ekibi Ezgi Apartmanı raporuyla tepki çekmişti

Yayınlanma: 06.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 04:00

Deprem davalarındaki bilirkişi heyeti tartışmaları sürerken Manolya Apartmanı davasında ilginç bir gelişme yaşandı. En az 35 kişiye mezar olan Manolya Apartmanı davasına atanan bilirkişi heyeti çekilme talebinde bulundu.

Ezgi Apartmanı davasında hazırladıkları raporla kayıp yakınlarının tepkisini çeken heyet Manolya Apartmanı davasına da bilirkişi olarak atanmıştı. Heyet, çekilme talebine gerekçe olarak “Sosyal medya ve basında hedef gösterildiklerini, bunu yapanlara karşı bir işlemde bulunulmadığını ve dosyaya katkı sunabilecekleri ortamın kalmadığını” gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu, “Sipariş usulü rapor hazırladıklarını söylediğimiz bilirkişilerin dosyadan çekilme taleplerini sunmuş olması en azından şu aşamada güzel bir gelişme. Sayın mahkemenin herhangi bir siyasi yönlendirmeye maruz kalmayacak ve sipariş usulü değil de adil bir şekilde bilirkişi raporu hazırlayacak kişileri görevlendirmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Öte yandan 151 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasında ilk duruşma dün görüldü. Sanık jeoloji mühendisi Ö. T. savunmasında, “Palmiye Sitesi’nin yapımında A.B. ile muhatap oldum. H. M. E.’yi hiç görmedim” dedi. Tutuklu müteahhit A.B., Ö.T.’nin iddialarını reddederken “Hayatım boyunca Ö.T. ile hiç görüşmedim” diye konuştu. Mahkeme ara kararında sanık A.B.’nin tutukluluk halinin, sanık H. M. E. ve Ö. T. hakkındaki “adli kontrol” kararının devamına hükmetti. Aralık’ta görülecek.

MÜTEAHHİDE 19.5 YIL HAPİS



Gaziantep’te 6 Şubat 2023’teki depremlerde 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı’na ilişkin davada müteahhit 19 yıl altı ay, mimarsa 16 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Necati Gölgeler ve mimar İhsan Çeven, SEGBİS bağlandı. Mahkeme heyeti, dosyadaki bilirkişi raporunda sorumluluklarının bulunduğu belirtilen kişiler hakkındaysa suç duyurusunda bulundu.