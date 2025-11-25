Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş'a soruşturma izninde 'Gökçek' etkisi mi? Umut Akdoğan, Kızılay'dan seslendi: 'İsim isim biliyoruz!'

25.11.2025 15:57:00
Güncellenme:
ANKA
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'in rolü olduğunu öne sürdü. Kızılay Meydanı'nda Gökçek'e seslenen Akdoğan "Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Oğlun bakanlıklarda 'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilsin' diye kulis yapıyor mu, yapmıyor mu?" diye sordu.

 

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi.

Kızılay Meydanı'ndan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e seslenerek, "Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı" diye sordu.

Umut Akdoğan, Kızılay Meydanı'nda yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'nın göbeğinden Kızılay Meydanı'ndan soruyorum. Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı? Oğlun Osman Gökçek televizyonlara çıkıp şov yapıyor. Bakanlıklarda 'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilsin' diye kulis yapıyor mu, yapmıyor mu? Ankara'nın göbeği Kızılay Meydanı'ndan aslanlar gibi soruyorum. Çünkü ne olduğunu biliyorum. Bu sorulara cevap vermek zorundasınız. Siz yargıyı ve idareyi etkilemek suçunu işliyorsunuz. Hem müfettişler aracılığıyla idareyi etkilemeye çalışıyorsunuz, hem bakanlıklara gidiyorsunuz, hem yargı kurumlarına gidiyorsunuz. Tek derdiniz elinizdeki siyasi güçle Mansur Bey hakkında yalan yanlış bilgilerin kamuoyunun önüne gelmesi. Takipçiniziz, isim isim biliyoruz. Ne yaptığınızın farkındayız."

