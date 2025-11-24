Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş'tan 'konser' soruşturmasına itiraz

Mansur Yavaş'tan 'konser' soruşturmasına itiraz

24.11.2025 17:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mansur Yavaş'tan 'konser' soruşturmasına itiraz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen “soruşturma” iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı da Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti. 

Mansur Yavaş soruşturma iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. Yavaş'ın itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire’ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na sunduğu öğrenildi. 

YAVAŞ: AÇIK BİR ÇİFTE STANDART

Konuyla ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, yasal haklarını kullanarak en kısa sürede Danıştay'a itiraz başvurusunda bulunacağını belirtmişti. 

Yavaş, şöyle demişti:

"Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz."

İlgili Konular: #Mansur Yavaş

İlgili Haberler

Mansur Yavaş'tan 'konser' soruşturmasına itiraz
Mansur Yavaş'tan 'konser' soruşturmasına itiraz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen “soruşturma” iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu.
Dervişoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sorusuna dikkat çeken yanıt
Dervişoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sorusuna dikkat çeken yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “AK Parti'ye kadar kötü laf söyleyen varsa, AK Parti'ye ; CHP'ye ne kadar kem söz söyleyen varsa o da CHP'ye geçti. Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç var" dedi. Dervişoğlu, kendisine yöneltilen "Mansur Yavaş" sorusuna da yanıt verdi.
Mansur Yavaş soruşturmasına 'ücretsiz çorba dağıtımı' da eklendi
Mansur Yavaş soruşturmasına 'ücretsiz çorba dağıtımı' da eklendi İçişleri Bakanlığı tarafından konser soruşturması izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında hastane önleri ve üniversite yakınlarındaki 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ile ile ‘Çankırı’ soruşturmaya dahil edildi.