28.05.2026 14:27:00
Mansur Yavaş'a yönelik 'sahaya inmeme' eleştirilerine ilişkin dikkat çeken iddia: 'Özgür Özel'in bilgisi dahilinde'

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı ve sonrasında CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın geri planda kaldığı yönünde eleştirilere dair iktidara yakın medyada dikkat çeken bir iddia yer aldı. Yavaş'ın CHP lideri Özel'in bilgisi dahilinde süreçte yıpratılmaması için karar alındığı öne sürüldü.

Mutlak butlan kararı sonrası seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yetkilerinin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun dilekçesiyle CHP Genel Merkezi'ne polislerin müdahale etmesi sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın geri planda kalması tartışma konusu olmuştu. 

TGRT’de Can Özçelik'in ortaya attığı iddiaya göre Yavaş'ın sessizliği, CHP lideri Özel'in bilgisi dahilinde alınmış bir önlem. 

''YAVAŞ'IN YIPRATILMASINI İSTEMİYOR''

Yavaş'ın bu süreçteki polemiklerde yıpratılmaması için söz konusu tedbir için alınan ortak bir karar olduğu öne sürüldü. 

''GÜÇLÜ BİR ADAY''

İddiaya göre müdahale sürecinde destek için bulunmamasının sebebi ''Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığında güçlü bir aday'' olmasından kaynaklanıyor. 

 

 

