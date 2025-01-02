Mansur Yavaş açıkladı: 'SGK mahsuplaşma talebini reddetti'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 21:33

Güncelleme: 02.01.2025 - 21:33

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte SGK borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, Geçtiğimiz ay SGK’ye mahsuplaşma amacıyla gayrimenkul önerdiklerini belirtmişti.

Bugün etkinlikteki açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, önerilerin kabul edilmediğini söyledi. Yavaş, “SGK’ya bol miktarda gayrimenkul bildirmemize rağmen kabul etmiyorlar. Kabul etmemelerinin sebebi belli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonunda ‘bunları silkeleyin’ diyerek CHP’li Belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için yapıldığı belli” dedi.

‘BİZİ DEĞİL HALKI SİLKELİYORLAR’

“Bizi silkelemek isterken halkı silkeliyorlar” ifadelerini kullanan Yavaş, “Duyduğum kadarıyla Sincan, Pursaklar ve Akyurt’tan verilen gayrimenkulleri borçlarına mahsup etmişler. Bunların içerisinde cami de var. Biz kendilerine şu anda faal olarak ABB’nin bünyesinde bulunan gayrimenkulleri vermemize rağmen bunları kabul etmiyorlar“ diye konuştu.

Belediye bütçesinden iki milyarı aşkın para kesildiğini vurgulayan Yavaş, “Ben şimdiden ilan ediyorum. Bizden kesecekler borçları, borçların sonuna gelirken bu sefer yapılandırmayı çıkaracaklar” dedi. AKP’nin kendi çıkardığı yasaya göre SGK borçlularının açıklanması gerektiğine dikkat çeken Yavaş, “Açıklamadıklarına göre kim olduklarını az çok tahmin ediyoruz. Açıklamamalarını da bir açıklama olarak sayıyorum” ifadelerini kullandı.

Yavaş, tüm engellemelere karşın sosyal yardımlara devam edeceklerini vurgularken asgari ücretin düşüklüğüne dikkat çekti. Yavaş, asgari ücret alan yurttaşları da sosyal yardım kapsamına alacaklarını duyurdu. Yarın açıklanacak olan emekli aylıklarına yapılacak zamları beklediğini belirten Yavaş, AKP’nin yaptığı zam oranından daha yüksek zam yapacaklarını da açıkladı.