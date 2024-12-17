Mansur Yavaş’tan canlı yayında ‘SGK borcu’ çıkışı: ‘Bunun sonu tek başına iktidardır’

Yayınlanma: 17.12.2024 - 22:37

Güncelleme: 17.12.2024 - 22:39

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de programa katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Biz belediyeyi teslim aldığımızda 8 Nisan itibariyle 2 milyar 247 milyon dolar ABB'nin borcu vardı. Bu borca bankalar dahil. ABB'nin sigorta borcu yoktu ancak belediyenin borcu vardı. 1 milyar 749 milyon 461 bin dolar borcu ödedik. Bütçe gelirlerimiz de yarı yarıya düştü. Kredi istedik kredi vermediler. Bir kamu bankasında 2 milyar lira paramız var olduğu halde para alamadık. Hizmetlerimiz engellenmek istedi.

“AKP’NİN BORÇLARINI DA CHP’YE YAZIYORLAR”

2016 yılında Ankapark için çekilen paranın borcu 2019 Nisan tarihiyle ödemeye başlanması için anlaşma yapılmış. Biz borçlarımızı ödedik yoksa bir de faiz ödeyecektik.

Şirketlere sigortalar nedeniyle 80 milyon dolar borcumuz arttı. Bunu da belediye meclisinde şeffaflıkla açıkladık.

Sadece Ankara'da Cumhur İttifakından CHP'ye geçen belediyelerin borcu 2 milyar lira. Bunları silkelememişler. Ama bu borçları da CHP'ye yazıyorlar.

“BUNUN SONU TEK BAŞINA İKTİDARDIR”

Biz bu konu gündeme gelir gelmez 6 milyon dolar SGK'ya ödeme yaptık. Onların derdi üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Daha önce de yaptılar, ne oldu? 31 Mart seçimlerinde CHP birinci parti çıktı. Bunun sonu tek başına iktidardır. Böyle yaparlarsa CHP hemen hemen bütün belediyeleri alacak. Vatandaşla şaka yapılmaz, alay edilmez. Hala anlayamadılar, biz gerçek belediyeciliği yaptık. Vatandaş bizim yaptıklarımızı anlamıyor mu? Vatandaş bunları cezalandıracak. Bir bankanın yaptığı zarar ile tüm belediyelerden alınacak para hemen hemen eşit. Tamamen bir algı operasyonu.”