Mansur Yavaş duyurdu: Başkentte ücretsiz internet dönemi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ücretsiz internet projesinde Faz1 çalışmaları tamamlanırken, Faz2 çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Yavaş, "65 kent meydanı ve rekreasyon alının ücretsiz internete kavuşturuyoruz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent meydanları ve rekreasyon alanlarında ücretsiz internet ağını genişletmeye devam ediyor.
Daha önce Faz1 çalışmaları kapsamında 34 meydan ve rekreasyon alanında ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlatan ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı şimdi de Faz2 çalışmalarını başlattı. Faz2 çalışmaları ile 31 meydan ve rekreasyon alanında daha ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.
MANSUR YAVAŞ BİLGİLENDİRDİ
Başkentlileri sosyal medya hesaplarından bilgilendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “21. yüzyılın temel ihtiyacının teknoloji, hız ve dönüşüm olduğunu biliyoruz. Çağın gerekliliklerinden doğan BLD 4.0 vizyonumuzla, internet hizmetimizin Faz2 aşamasına geçiyor; 65 kent meydanı ve rekreasyon alanını ücretsiz internete kavuşturuyoruz” dedi.
Faz2 çalışmaları kapsamında ilk etapta; Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Karşıyaka Mezarlığı (Namaz ve taziye noktası), Göksu Park, Elmadağ İsmet Paşa Parkı, Altınpark, 50. Yıl Parkı’nda ücretsiz Wi-Fi kullanılmaya başlandı.
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