Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu ile esnaf ziyareti yaptı: 'El ele vererek güzel işler yapacağız'
CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu birlikte esnaf ziyareti yaptı.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ile esnaf ziyaretinde bulundu.
ABB Başkanı Yavaş esnaf ziyaretinde, "İnşallah Ankara'daki büyük değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz. Büyükşehir inşallah devam ediyor ilçelerin hepsi de arkamızdan geliyor. İnşallah mecliste sorun yaşamayacağız, bütün hedefimiz o. Erdal başkanım ile el ele vererek çok güzel işler yapacağız" dedi.
Esnafa hayırlı işler dileyen Yavaş, esnafın "Yorulmayın bu iş bitti" sözüne "Yorulma değil bu vesileyle sizleri görmüş oluyoruz" yanıtını verdi.
Yavaş ve Beşikçioğlu esnaf ziyaretinde vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
"ANKARA'DAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ BERABER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”
Ardından Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yavaş, "Hayırlı uğurlu olsun seçim dönemimiz. Başarılar diliyoruz. İnşallah Ankara'daki büyük değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz. Büyükşehir inşallah devam ediyor ilçelerin hepsi de arkamızdan geliyor. İnşallah mecliste sorun yaşamayacağız, bütün hedefimiz o. Erdal başkanım ile el ele vererek çok güzel işler yapacağız" dedi.
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