Mansur Yavaş: ‘Forex skandalı, Polatlar serbest ama belediye başkanlarımız tutuklu’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönem yolsuzluklar ve muhalefet belediyelerine yönelik tutuklamalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yavaş, şunları söyledi:

“Bugün Forex skandalı, Polatlar vesaire; milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve yolsuzluk iddialarını duydunuz. Hepsi serbest. Ortada hiçbir şey yok ama belediye başkanlarımız tutuklu. Olacak iş değil.”

Yavaş, yıllardır Türkiye siyasetinde yerleşmiş olan “çalıyor ama çalışıyor” anlayışının sistematik bir yozlaşmanın ürünü olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Eğer bu ülkede gerçek adalet varsa, ‘Çalıyor ama çalışıyor’ söylemini bütün Türkiye’ye yayan Ankara'nın Marcos ailesi yargılanmadan bu ülkede adalet gerçekleşmez.”

"KİRLİ BİR DÖNEMİ GERİDE BIRAKMAK İÇİN GÖREVE GELDİK"

Göreve geldikleri 2019 yerel seçimlerine vurgu yapan Yavaş, eski yönetim anlayışına karşı mücadele ettiklerini belirtti:

“Bizler 2019 yılında seçildiğimizde bir iddiamız vardı. Eski dönem çok kirliydi. ‘Çalıyor ama çalışıyor’ söylemini muhafazakâr kitlelere dahi kabul ettirmişlerdi. ‘Evet abi, çalıyor ama çalışıyor’ diyerek oy veriyorlardı. Biz bu inancı, kini ve nefreti, hırsızlığı Ankara'nın kaldırımlarından da sökmek için göreve geldik. Herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak için seçildik ve bunu da başardık.”

"UZAK İLÇELERDEKİ SEÇMEN DE DESTEĞİNİ ARTIRDI"

Yavaş, Ankara'nın çevre ilçelerinde yaşayan seçmenlerin de zamanla kendilerine güvendiğini belirtti:

“2019 yılında göreve geldiğimizde tereddütle bakan Ankara'nın uzak ilçelerindeki birçok seçmen, 5 yıllık bu üretken, kimseyi ayırmayan, herkesi kucaklayan belediyecilik anlayışımız sonucunda oylarımızı yüzde 60’a; belediye sayımızı da 3’ten 16’ya çıkardı. Demek ki insanlara eşit davranırsanız, kimseyi ayırmazsanız halk bunu değerlendiriyor ve ferasetini gösterip size oy veriyor.”

"ARTIK ZULME DÖNÜŞTÜ"

CHP’li belediyelere yönelik halk desteğinin artmasının iktidar kanadında paniğe neden olduğunu savunan Yavaş, sert sözlerle eleştirilerini sürdürdü:

“Memnuniyet oranlarının yüzde 60’ları bulması, yapılacak en erken seçimde iktidarın değişmesi demektir. Çünkü insanlar uzun süredir, 23 yıldır başka bir iktidar görmedi. (…) Belediye başkanlarımız asılsız suçlamalarla cezaevine atıldı. Ekrem Başkan dahil, Zeydan Başkan, Muhittin Başkan ve daha birçok belediye başkanımız tutuklandı. Hele Murat Çalık var, durumunu görüyorsunuz. Rahatsız olmasına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi, artık zulme dönüşen bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Oysa insan hayatı her şeyden önemlidir.”

"MUTLAKA YARGILANACAKLAR"

Yavaş, iktidar değişikliği halinde hukukun rövanş duygusuyla değil adalet temelinde işleyeceğini belirtti:

“FETÖ derler, birilerini tutuklarlar ama kendileri asla yargılanmaz. (…) Eğer bu ülkede gerçek adalet varsa, ‘Çalıyor ama çalışıyor’ söylemini bütün Türkiye’ye yayan Ankara'nın Marcos ailesi yargılanmadan bu ülkede adalet gerçekleşmez. Ama inşallah iktidar değiştiğinde, bizim belediye başkanlarımızı arsızca suçlayanlar mutlaka ve mutlaka yargılanacaklardır. Bizler zalim olmayacağız. Adil bir şekilde yargılayacağız. (…) Türkiye'de artık rövanş hukuku sona erecek ve adalet herkese eşit şekilde dağıtılacak.”