Mansur Yavaş gençlere seslendi: 'Merak etmeyin...'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video paylaştı.

"KOŞUN, SORUN VE ÜRETİM..."

Yavaş paylaşımına, "Samsun’un dalgalarından Meclis kürsüsüne uzanan o cesur yolun mirasçıları, bugünün gençleri, geleceğin karar vericileri. Koşun, sorun, üretin ve merak etmeyin: önünüzde duran engelleri hep birlikte kaldıracağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.